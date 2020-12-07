عمرو أديب يتصدر تويتر بسبب محمد الشناوي.. والجمهور: حلقة عظيمة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_اديب بعد أن استضاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي والمنتخب المصري، في برنامجه الحكاية .





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:





"‏رد فعل عمرو اديب لما الشناوى قاله جول شيكابالا كان حلو : فرحتني يا اخى الزمالكوية بينضحك عليهم بأى كلمتين" و"‏الشناوي مع عمرو اديب حلقة عظيمة بجد".





وقال أخرون "‏ عمرو أديب أحلى زملكاوي في مصر".. و"‏محمد الشناوي مع عمرو اديب حاجه محترمه انسان متواضع وقمه في الاخلاق ربنا يحميك يا ابني".





وأهدى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، الإعلامي عمرو أديب قفاز حارس المرمى الخاص به، متابعا : «أنا جبتلك معايا الجوانتى بتاعي هدية ليك».





وقال «الشناوي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «الجوانتي ده مقاسي لانه بتاعي، ودي أقل حاجة وقيمتك أكبر من كده».





وعلق عمرو أديب: «احنا جبنالك تورتة والفقرة اللي جاية نقطعها مع بعض»، مضيفا : « وأنا شايف الجوانتي قدامنا انت جايبه ليا، واخد بالك مكن المقاس يعني، عايزك تمضيلي عليه كمان».





وتابع «أديب»: «أنا عارف ان الجوانتي ده هو اللي فيه السر لو أخدته مش هتعرف تصد تاني، فرد عليه الشناوي قائلا: «مش بالجوانتي والله ولكن بالمهارة».





وأوضح محمد الشناوي ، إنه حريص على تعليم اللاعبين الناشئين أهمية المكسب، والتعادل في المباراة شئ خطير ولابد من مراجعة وتقديم الأفضل حتى لو في الدقيقة الـ 90، مضيفا أن الدقيقة الـ 90 تشكل خطرا وتوترا للفريقين خاصة في حالة التعادل، لان الكل يركز على احراز هدف في أي وقت.



