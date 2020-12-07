ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عمرو أديب يتصدر تويتر بسبب محمد الشناوي.. والجمهور: حلقة عظيمة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_اديب بعد أن استضاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي والمنتخب المصري، في برنامجه الحكاية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: 

"‏رد فعل عمرو اديب لما الشناوى قاله جول شيكابالا كان حلو : فرحتني يا اخى الزمالكوية بينضحك عليهم بأى كلمتين" و"‏الشناوي مع عمرو اديب حلقة عظيمة بجد".

وقال أخرون "‏عمرو أديب أحلى زملكاوي في مصر".. و"‏محمد الشناوي مع عمرو اديب حاجه محترمه انسان متواضع وقمه في الاخلاق ربنا يحميك يا ابني".

وأهدى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، الإعلامي عمرو أديب قفاز حارس المرمى الخاص به، متابعا : «أنا جبتلك معايا الجوانتى بتاعي هدية ليك».

وقال «الشناوي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «الجوانتي ده مقاسي لانه بتاعي، ودي أقل حاجة وقيمتك أكبر من كده».

وعلق عمرو أديب: «احنا جبنالك تورتة والفقرة اللي جاية نقطعها مع بعض»، مضيفا : « وأنا شايف الجوانتي قدامنا انت جايبه ليا، واخد بالك مكن المقاس يعني، عايزك تمضيلي عليه كمان».

وتابع «أديب»: «أنا عارف ان الجوانتي ده هو اللي فيه السر لو أخدته مش هتعرف تصد تاني، فرد عليه الشناوي قائلا: «مش بالجوانتي والله ولكن بالمهارة».

وأوضح محمد الشناوي ، إنه حريص على تعليم اللاعبين الناشئين أهمية المكسب، والتعادل في المباراة شئ خطير ولابد من مراجعة وتقديم الأفضل حتى لو في الدقيقة الـ 90، مضيفا أن الدقيقة الـ 90 تشكل خطرا وتوترا للفريقين خاصة في حالة التعادل، لان الكل يركز على احراز هدف في أي وقت.

وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: «روح اللاعبين في الملعب مهمة جدا، ليكون المكسب قريب وهذا ما يميز لاعيبة الاهلي لان لديهم اعتقاد دائما بالمكسب حتى لو في أخر دقيقة»، مشيرا إلى أن لاعبى الأهلي عندهم روح قتالية عالية في الملعب وإصرار على المكسب خاصة في البطولات المهمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاشتاج #الأهلي الأول على تويتر بعد الفوز ببطولة إفريقيا

عمرو أديب بعد فوز الأهلى على الاتحاد: ممكن يفقد نص البطولات اللى أخدها فى هذه الحالة

«الضربة القاضية».. محمد الشناوي يكشف تفاصيل حديثه مع اللاعبين في الدقيقة 74 بمباراة الزمالك

التعادل خطر والمكسب قريب.. محمد الشناوي يتحدث عن سر الدقيقة الـ 90.. فيديو

«كأنه أنا».. الحضري: الشناوي يجب أن يكون أحسن لاعب في الموسم مش أحسن حارس.. فيديو

مفاجأة.. الشناوي يقدم هدية لـ عمرو أديب على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

إصابة صابرين بفيروس كورونا.. شاهد

سبب حزن محمد الشناوي بعد هدف رونالدو الأول فى مباراة مصر والبرتغال ..فيديو

غيّر حياتك واحترف النوم.. القيلولة أثناء العمل تحسن من كفاءة الموظفين

بلاش نتكلم عنه داخل الملعب.. أفشة يتحدث عن محمد الشناوي ودوره.. فيديو

يا تغطوها يا نرجعها المقابر.. زاهي حواس يكشف طلب الرئيس السادات عند زيارته للمتحف المصري

مرتضى منصور: أشكر جماهير الزمالك على دعم مجلس الإدارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي .. ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

غيّر حياتك واحترف النوم.. القيلولة أثناء العمل تحسن من كفاءة الموظفين

الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور