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أخبار العالم

وسط السيارات.. طائرة أمريكية تهبط في طريق عام.. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:24 ص
هبوط طائرة وسط الط
هبوط طائرة وسط الط
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شريف سيد
نشرت وسائل إعلام أمريكية، شريط فيديو لحظة هبوط طائرة اضطراريا في وسط طريق سريع بولاية مينيسوتا الأمريكية. 

وقالت هيئة الطرق في الولاية عبر تويتر إن طريق سريع في الولاية شهد هبوط اضطراري لطيارة خاصة، مؤكدة على براعة الطيار في القيام بهذا الهبوط دون اي إصابات. 

وذكرت إذاعة "إن بي أر" أن الطيار يدى جيفورد، ويبلغ من العمر 52 عاما، حيث وصفته وسائل الإعلام بالبارع عقب الإنقاذ الذي قام به للطائرة. 

وأوضحت جمعية الطائرات التجريبية الأمريكية أن الطيار جيفورد هو طيار أكروباتي أمريكي، مثل الولايات المتحدة في عدد من المسابقات الدولية، كما حصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم عام 2017. 

واضافت ان الطيار الأمريكي قاد طائرات بمختلف الأنواع لمدة أكثر من 4500 ساعة، مع عشرات من الطائرات، ولذلك تمكن من الهبوط دون اي خسائر. 

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