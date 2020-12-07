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رياضة

بعد انتقاله إلى بيراميدز.. أحمد فتحي يحتفل ببطولات الأهلي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:13 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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مصطفى كرم
احتفل أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز المنتقل حديثا من النادي الأهلي، بالبطولات الثلاث التي حققها الأهلي هذا العام.

ونشر أحمد فتحي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة للبطولات الثلاث التي حققها الأهلي، بعد التتويج بكأس مصر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة، التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب.

ونستعرض في السطور الآتية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه..

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء أمس مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

وواصل الأهلي دهس منافسيه محليا وأفريقيا بل وعالميا، وفرض سيطرته على الألقاب والأرقام، وخاصة بعد أن توج  بلقب كأس مصر، أمس السبت، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ من حيث تحقيق الثلاثية التاريخية.

ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، وكانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

وكانت بطولة دوري أبطال أفريقيا اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل  الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا.


وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي،أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

الأهلي يحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ:
وسبق أن حقق الأهلي الثلاثية التاريخية مرتين، موسمي 2005 - 2006 و 2006 - 2007، ليرفع رصيده إلى 3 مرات، بعد التتويج بها هذا الموسم.

وتخطي الأهلي  كلا بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة  الإسباني، في عدد مرات تحقيق الثلاثية التاريخية، وسبق وأن حققها عملاقي أوروبا مرتين.

وأصبح الأهلي أكثر فريق تحقيقا للثلاثية التاريخية على مر التاريخ برصيد 3 مرات، بالتساوي مع أوكلاند سيتي الأمريكي.
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