لا تأجيل للدراسة.. طارق شوقى لأولياء الأمور: اطمئنوا أولادكم فى أيد أمينة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم الأثنين، وجاءت على النحو التالى:
صدى البلد
السيسي يستهل زيارته لباريس بلقاء وزير الخارجية الفرنسي
أخبار اليوم
منظومة الشكاوى الحكومية: 81 ألف شكوى وطلب وإستغاثة خلال نوفمبر الماضى
الأهرام
العنانى يعقد إجتماعا لمناقشة سيناريو العرض المتحفى الخاص بالمتحف القومى للحضارة
الشروق
أبو الغيط: جامعة الدول ترحب بأى تطور يفيد الإطار العربي العام
الوطن
لا تأجيل للدراسة.. طارق شوقى لأولياء الأمور: أطمئنوا ولادكم فى أيد أمينة
المصرى اليوم
إنخفاض طفيف.. الصحة: تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة
مصراوى
السياحة تحذر من التلاعب بمشاعر الراغبين فى اداء العمرة خارج البوابة