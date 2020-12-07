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لا تأجيل للدراسة.. طارق شوقى لأولياء الأمور: اطمئنوا أولادكم فى أيد أمينة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم الأثنين،  وجاءت على النحو التالى:

صدى البلد
السيسي يستهل زيارته لباريس بلقاء وزير الخارجية الفرنسي

أخبار اليوم 
منظومة الشكاوى الحكومية: 81 ألف شكوى وطلب وإستغاثة خلال نوفمبر الماضى
 
 الأهرام
العنانى يعقد إجتماعا لمناقشة سيناريو العرض المتحفى الخاص بالمتحف القومى للحضارة

الشروق 
أبو الغيط: جامعة الدول ترحب بأى تطور يفيد الإطار العربي العام 

الوطن
لا تأجيل للدراسة.. طارق شوقى لأولياء الأمور: أطمئنوا ولادكم فى أيد أمينة 

المصرى اليوم
إنخفاض طفيف.. الصحة: تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة

 مصراوى 
السياحة تحذر من التلاعب بمشاعر الراغبين فى اداء العمرة خارج البوابة 

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