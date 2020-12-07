دعا الطلاب لزيارته..وكيل التعليم بمطروح: المركز الاستكشافي منصة رئيسية لاكتشاف الموهوبين

وجه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بضرورة مواصلة تفعيل زيارات طلاب المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة للمركز الاستكشافي بمطروح لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتوافرة بالمركز .









وأكد مدير المديرية أن المركز الاستكشافي منصة رئيسية لاكتشاف الموهوبين علميا وفنيا بمدارس مطروح من خلال تنمية قدراتهم العقلية والابداعية وصقل مواهبهم بما يفيدهم خلال حياتهم المستقبلية المقبلة .





وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مسار العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين حيث تفقد الأقسام الفنية والمعامل التكنولوجية والعلمية والمكتبة بالمركز الاستكشافي .









كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات وتابع انتظام الدراسة بالمدرسة بحضور الأستاذ مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية .





حيث تفقد الفصول التعليمية والحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة المدرسية متابعا المستوي العلمي والتحصيلي لطلاب الصفين الأولي والثاني في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وعلم النفس والاجتماع بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين.





ووجه مدير التعليم معلمي المدرسة بمواصلة المناقشة بين المعلم والطالبات أثناء الحصص الدراسية لتحقيق التفاعل المطلوب وإيصال المعلومة بسرعة ودقة كذلك تابع المستوي اللغوي بمادة اللغة الإنجليزية وعلم النفس واللغة العربية واللغة الفرنسية طارحا بعض الأسئلة علي الطالبات في الحصص الدراسية لقياس مستواهن العلمي.





وأوضح وكيل الوزارة للطالبات خلال متابعته الحصص الدراسية أن التاريخ مرآة الشعوب ومصر لديها تاريخ عريق وماضي مشرف من الأجداد وحتي الآباء وعلينا أن نفتخر ونتباهي ذلك ونعمل كلا في مجاله علي عودة امجاد الوطن لتحقيق الرقي والتقدم لأمنا الغالية .





وتابع أيضًا استعدادات فريق الإذاعة المدرسة بمدرسة طه ساطور للمسابقة المركزية علي مستوي محافظة مطروح متمنيا من الله أن يوفقهم لتحقيق نتائج متميزة موجهًا مشرفة الفريق بضرورة تحقيق جودة الأداء اذاعيا ولغويا .





وفي ختام جولته التفقدية بالمدرسة قدم سلامة الشكر والعرفان لمدير وهيئة تدريس المدرسة تقديرا للأداء الفعال المتميز والعمل المخلص وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والمساهمة في تحقيق عملية تعليمية جيدة تعود بالنفع علي ابنائنا الطلاب .



