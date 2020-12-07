ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

دعا الطلاب لزيارته..وكيل التعليم بمطروح: المركز الاستكشافي منصة رئيسية لاكتشاف الموهوبين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
أيمن محمود
وجه  عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بضرورة مواصلة تفعيل زيارات  طلاب المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة للمركز الاستكشافي بمطروح لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتوافرة بالمركز .


وأكد مدير المديرية أن المركز الاستكشافي منصة رئيسية  لاكتشاف الموهوبين علميا وفنيا  بمدارس مطروح من خلال تنمية قدراتهم العقلية والابداعية وصقل مواهبهم بما يفيدهم خلال حياتهم المستقبلية المقبلة .

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مسار العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين حيث تفقد  الأقسام الفنية والمعامل التكنولوجية والعلمية والمكتبة بالمركز الاستكشافي .


كما تفقد  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات  وتابع انتظام الدراسة بالمدرسة بحضور الأستاذ مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية .

حيث تفقد الفصول التعليمية والحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة المدرسية متابعا المستوي العلمي والتحصيلي لطلاب الصفين الأولي والثاني  في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وعلم النفس والاجتماع  بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين.

 ووجه مدير التعليم معلمي المدرسة بمواصلة المناقشة بين المعلم والطالبات أثناء الحصص الدراسية لتحقيق التفاعل المطلوب وإيصال المعلومة بسرعة ودقة كذلك تابع المستوي اللغوي بمادة اللغة الإنجليزية وعلم النفس  واللغة العربية واللغة الفرنسية طارحا بعض الأسئلة علي الطالبات في الحصص الدراسية لقياس مستواهن العلمي.

وأوضح وكيل الوزارة للطالبات خلال متابعته الحصص الدراسية أن التاريخ مرآة الشعوب ومصر لديها تاريخ عريق وماضي مشرف من الأجداد وحتي الآباء وعلينا أن نفتخر ونتباهي ذلك ونعمل كلا في مجاله علي عودة امجاد الوطن لتحقيق الرقي والتقدم لأمنا الغالية .

 وتابع أيضًا استعدادات فريق الإذاعة المدرسة بمدرسة طه ساطور للمسابقة المركزية علي مستوي محافظة مطروح متمنيا من الله أن يوفقهم لتحقيق نتائج متميزة موجهًا مشرفة الفريق بضرورة تحقيق جودة الأداء اذاعيا ولغويا .

وفي ختام جولته التفقدية بالمدرسة قدم سلامة الشكر والعرفان لمدير وهيئة تدريس المدرسة تقديرا  للأداء الفعال المتميز والعمل المخلص وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والمساهمة في تحقيق عملية تعليمية جيدة تعود بالنفع علي ابنائنا الطلاب .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن ضوابط الحصص المقررة على الطلاب بالمدارس هذا العام

وزير التعليم : سنرسل تفاصيل أنصبة حصص العام الجديد للمدارس لوضع الجداول خلال يومين

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم.. إعلان الضوابط النهائية لـ مجموعات التقوية.. تدريس اللغة الفرنسية لغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية.. وشوقي يحسم شروط شغل وظائف الإدارة المدرسية

تعليمات بإنهاء أعمال صيانة المدارس وتجهيز بوابات التعقيم بها قبل بدء العام الدراسي الجديد

وزير التعليم: جار إعداد 60 ألف جدول مدرسي لـ العام الدراسي الجديد

وكيل التعليم في مطروح يتابع إجراءات تسليم التابلت لـ مندوبي الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق الواسع.. ردد سيد الاستغفار لينعم الله عليك بالمال الكثير

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-12-2020 والقنوات الناقلة

محمد عبدالعاطي يحمل الزمالك مسئولية تعثر صفقته

الجماهير تطالب الأهلي بالبطولة السادسة.. شاهد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

دعاء للميت قبل صلاة الفجر بساعة من 15 كلمة يوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينفق 10 ملايين دولار شهريا.. مبلغ صادم في خزنة مارادونا

فخيمة وجذابة .. 15 صورة تكشف عن أناقة شريهان

سكودا تكشف عن أقوى ميزات أوكتافيا 2021 .. وإنتاج 6 سيارات كهربائية في مصر بحلول 2023 | فيديو