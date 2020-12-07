لتحسين معيشة نحو مليون مواطن.. تطوير شامل لـ 50 قرية بكوم امبو وإدفو

ضمن الجهود الجارية لتنفيذ البرنامج الرئاسى الجديد للتطوير الشامل لألف قرية مصرية، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بشرى سارة لأهالى مركزى ومدن إدفو وكوم أمبو واللذان تم اختيارهما كمرحلة أولى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة بالتعاون مع المجتمع المدنى.





وقال المحافظ إن الأعمال تشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق و الإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة ، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية ، فضلًا عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والدول المانحة مما سيساهم في تغيير وجه الحياه وتحسين مستوى معيشة حوالى 893،5 ألف نسمة مقيمين بـ 50 قرية منها 35 قرية بإدفو و15 قرية بكوم أمبو .









ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280,7 مليون جنيه .





وكشف أشرف عطية بأنه تم إيفاد لجان متخصة برئاسة قيادات تنفيذية بالمحافظة لإجراء حصر شامل ودقيق لكافة البيانات المطلوبة عن احتياجات هذه القرى من الخدمات ، وكذا أهم المشاكل والتحديات التى تؤثر سلبيًا على الحياة اليومية للمواطنين والتى تعتبر مصدر إزعاج وشكاوى رئيسية لهم .





وأوضح محافظ أسوان بأن اختيار قرى مركزى كوم أمبو وإدفو ضمن هذا البرنامج الحضارى الطموح خضع لمعايير دقيقة من أهمها وصول هذه الخدمات لأكبر شريحة من مواطنى المحافظة مع زيادة نسب الفقر وقلة الخدمات ، وأيضًا الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية ، وغيرها من الضوابط الأخرى حيث سيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما سيتم تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع التنموى الضخم.





واقرأ أيضًا :وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حرص المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها سواء بتشجيع الاستثمار للتوسع في المزارع الحيوانية وأيضًا في إنشاء المحاجر والمجازر ، بالإضافة إلى دعم القوافل البيطرية المختلفة .