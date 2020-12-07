هل تعود شريهان إلى التمثيل والاستعراض بعد سنوات من الغياب.. مصدر يجيب





عودة شريهان إلى التمثيل





وكانت أنباء تحدثت عن عودة شريهان إلى الشاشة بعد غياب امتد لسنوات، لأسباب صحية، وهي العودة التي لم تظهر للنور أبدا، وسط تأكيد دائم من الدكتور مدحت العدل بعودتها من خلال 13 عرضا مسرحيا انتهى أحدها بالفعل.









تواصل صدى البلد مع الدكتور مدحت العدل للسؤال حول هذه العودة، وموعدها بالضبط، لكنه لم يرد على الهاتف.





شريهان لـ صدى عودتها تماما، مؤكدا خشيتها من العودة، وعدم قدرتها حصد نفس الإعجاب الذي حصدته في شبابها، خاصة أنها تعدت الـ 55 عاما، والمؤكد أن قدرتها على الاستعراض برشاقة لن تكون مثل السابق، وربما تفقد الصورة الذهنية عند جمهورها الذي يعتبرها نجمة الاستعراض الأولى في الفن المصري وهو اللقب الذي تخشى الفنانة شريهان ضياعه. ونفى مصدر مقرب من الفنانةلـ صدى عودتها تماما، مؤكدا خشيتها من العودة، وعدم قدرتها حصد نفس الإعجاب الذي حصدته في شبابها، خاصة أنها تعدت الـ 55 عاما، والمؤكد أن قدرتها على الاستعراض برشاقة لن تكون مثل السابق، وربما تفقد الصورة الذهنية عند جمهورها الذي يعتبرها نجمة الاستعراض الأولى في الفن المصري وهو اللقب الذي تخشى الفنانة شريهان ضياعه.





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ولم تكن حياة شريهان بعيدة عن الجميلات اللاتي واجهن صعوبات في حياتهن، فمن الممكن تشبيه حياتها بحياة نجمة الاغراء مارلين مونرو او الكثير من نجمات عالميات ولكن الفرق الوحيد بين شريهان وهؤلاء انها لم تستسلم وظلت متمسكة بحياتها ومؤمنة بدورها ورسالتها الفنية.

رفض والد شريهان الاعتراف بها : لم تتعرف شريهان على والدها بسبب رفضه الاعتراف بها وهو نفس ما واجهته مارلين مونرو حيث عاشت حياتها دون ان تتعرف على والدها، ونسبت خلافات بينها وبين عائلة والدها مما اعطاها دوافع لدراسة القانون.



إصابة شريهان بالشلل : في أواخر الثمانينيات، عانت شريهان من الاصابة بشلل بسبب تعرضها لحادث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بعد اصطدام سيارتها بسيارة اخرى.

ونقلت شريهان على الفور الى مستشفى في الاسكندرية ولكن بسبب حالتها الحرجة واصابتها بكسر في العمود الفقري والحوض سافرت على متن طائرة خاصة الى باريس.

- إ صابة شريهان بالسرطان :

نجت شريهان من مأساة ان تعيش حياتها على كرسي متحرك ، ليضع القدر في طريقها أزمة صحية جديدة حيث اصيبت عام 2002 بمرضين في الغدد اللعابية وخضعت الى عملية جراحية في باريس استغرقت 18 ساعة، ثم خضعت لعدد قياسي من عمليات التجميل لاصلاح ما أفسده السرطان في وجهها.

وفاة عمر خورشيد شقيق شريهان أثناء تقديم شريهان مسرحية " سك على بناتك" 29 مايو 1981 مع النجم الراحل فؤاد المهندس تلقت خبر وفاة شقيقها عازف الجيتار عمور خورشيد الذي فجعها واصيبت بصدمة كبيرة واصيبت بشلل لفترة.

أزواج شريهان وابنتيها : تزوجت شريهان مرتين ، كانت الزيجة الاولى من علال الفاسي الذي تسبب في معاناة كبيرة لها لكثرة مشاكله وافتعاله للازمات وعصيبته المبالغ فيها وانفصلت عنه، ثم تزوجت من زوج صديقها علاء الخواجة المتزوج من الفنانة الكبيرة اسعاد يونس. صدمت اسعاد يونس عندما علمت الخبر لان شريهان اخفت عليها الخبر لسنوات وبررت الاخيرة انها تزوجت من علاء الخواجة لانه ساندها في فترة مرضها، وفيما بعد تقبلت صاحبة السعادة الامر واندمجت مع شريهان وقبلتها كـ ضرة لها، انجبت شريهان من علاء الخواجة ابنتيها " لؤلؤة " و " تالية".



تصدرت الفنانةمؤشر البحث جوجل في مصر بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به أمس، حيث إنها من مواليد 6 ديسمبر 1964، وتبلغ من العمر 56 عاما.