تعرف على الموعد.. تفاصيل عودة شريهان لـ المسرح بعد غياب طويل

قال المنتج جمال العدل، في تصريح لبرنامج mbc trending عبر قناة mbc4، إن شركته (العدل جروب للإنتاح الفني) مرتبطة بمشروع يتكون من 13 مسرحية مع الفنانة شريهان.





وأوضح جمال العدل، في لقائه أن سبب توقف هذا المشروع، وعودة شريهان للمسرح من جديد بعد غياب دام سنوات، هو أن هذا المشروع كانت تعاقدت عليه قناة جديدة ناشئة، مضيفًا أن هذه القناة لم تخرج للنور فتوقف مشروع عودة شريهان لأجل غير مسمى.





وحول موعد عودة شريهان، قال المنتج جمال العدل، إنه يحاول حاليًا عمل مسرحيات لايف مع شريهان، أو استكمال المشروع السابق بعدد مخفض من العروض المسرحية تصل إلى عرضين أو ثلاث، لافتًا إلى أنه تلقى عروضا من قنوات فضائية مختلفة لاستكمال المشروع مثل mbc ودبي وقنوات أخرى، لافتًا إلى أنه من المرجح طرح المسرحيات بحلول رأس السنة.





وكانت شركة العدل جروب، أعلنت قبل سنوات عن تعاقدهما مع شريهان لتقديم 13 مسرحية، في إحتفالية أقيمت لها بحضور عدد كبيرة من النجوم والقنوات الفضائية والصحافة.





وبالرغم من أنه كان قد تم الإعلان فى الاحتفالية التى أقيمت مؤخرًا بخوض عودتها عن استعدادها لتقديم 13 عرضًا مسرحيا، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على الشكل النهائى الذى من المقرر ان تعود به، فهناك فكرة لعودتها من خلال فيلمًا سينمائيًا او عمل درامى، بالإضافة لمجموعة من العروض المسرحية يقوم بكتابتها عدد كبير من الشعراء والكتاب وقد انضم حتى الآن لفريق العمل تامر حبيب وجمال بخيت وأيمن بهجت قمر، بالإضافة الى الملحن عمرو مصطفى وسيقوم بالإشراف على العمل الدكتور خالد جلال.

واستقرت شركة العدل آنذاك، على عرض مسرحية لـ شريهان كل شهر على أحد المسارح الكبرى التى ستفتح الى الجمهور، على ان يتم إذاعة المسرحيات بعد ذلك فى التليفزيون من خلال إحدى القنوات التى تعاقدت على شرائها منذ فترة طويلة، ومن المقرر ان يتم الاستعانة فى تلك العروض بأحدث التقنيات المسرحية على غرار ما يحدث فى المسارح العالمية.





من جهة أخرى، أعلنت الفنانة شريهان، في شهر أكتوبر الماضي، عبر حسابها الرسمي على تويتر وفاة دينا خورشيد زوجة أخيها الموسيقار وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، وكتبت:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد، دينا خورشيد".





يذكر أن شريهان، والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وشقيقها هو عازف الجيتار عمر خورشيد، ودرست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، وتزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ، وقد أنجبت له لؤلؤة وتالية القرآن .