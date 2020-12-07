رئيس جامعة الإسكندرية: فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية الخميس المقبل

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، عن فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ يوم الخميس المقبل.





وأشار قنصوة إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وإتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة، ولفت أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.





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كما أكد رئيس الجامعة على أهمية حث الطلاب على المشاركة في خوض انتخابات الاتحادات الطلابية؛ تحقيقا لمفهوم الديمقراطية والحرية لإخراج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصرنا الحبيبة، وشدد على عمداء الكليات ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية لتتم بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة وتقديم أفكار وروئ إبداعية تعكس استراتيجية الجامعة في بناء شخصية قوية لطلابها قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

وشدد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على كافة العمداء، ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في العملية الانتخابية، وأن تتم بديمقراطية تامة وبدون حدوث أي مشكلة للطلاب سواء المترشحين أو المصوتين، موضحًا أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13ديسمبر، علي أن يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

ولفت إلى أنه ستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعدينهم علي مستوي الجامعة.