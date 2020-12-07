فيها حاجة حلوة.. قاض يساعد إحدى المسنات في الإدلاء بصوتها في انتخابات جولة الإعادة بالشرقية

شهدت اللجنة الإنتخابية بقرية سوادة التابعة لمركز ومدينة فاقوس، قيام قوات التأمين المكلفة بمساعدة إحدى السيدات كبار السن للدخول والإدلاء بصوتها كما حص القاضي المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية بالخروج ومساعدتها للإدلاء بصوته.

وحرص المستشار علي مساعدة الناخبة في الإدلاء بصوتها مع التأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد مقدمًا لها الشكر على حرصها على المشاركة في العملية الانتخابية.





اقرأ أيضًا:

في الساعات الأولي لبدء التصويت..مستشار يساعد ناخبا علي الإدلاء بصوتة بإحدى لجان الشرقية

ومن جانبه فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتعقيم بجميع اللجان والمقار الانتخابية والمناطق المحيطة بها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خارج اللجان وبداخلهم من حيث إجراء أعمال التعقيم وفحص المواطنين قبل دخول اللجان بالكاشف الحراري والتأكيد علي المواطنين بارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حفاظًا على صحتهم من الإصابة بالفيروسات.

كما وجّه المحافظ جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، لإتمام العرس الديمقراطي في أبهى صوره.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لعمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذي والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان مناشدًا المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

جدير بالذكر ان عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظة الشرقية ٤ ملايين و٤٢٧ ألف و٣٧٥ ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام ١٥٩٧ لجنه انتخابية فرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة

فيما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الي أنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل علي مدار الساعة خلال يومي جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف إدارتي ( مكافحة الأمراض المتوطنة - ناقلات الأمراض) بتطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، والبالغ عددهم 1597 لجنة لاستقبال 4 ملايين و 472 ألف ناخب وناخبه ممن لهم حق التصويت وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية، كما تم التأكيد علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ومخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف عليها خلال يومي الانتخابات سواء من الجهاز الإشرافي أو المراقبين الصحيين، وفنيين الصيانة بالإضافة الي التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة علي الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة.