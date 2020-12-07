ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

"البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات الاختبارات الشفهية لمبعوثي الأزهر إلى دول العالم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:43 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
Advertisements
محمد شحتة
اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم فعاليات الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث لعام 2020/2021، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث سيتم تصعيد من اجتازوا هذه المرحلة إلى المرحلة النهائية وهي المقابلة الشخصية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الاختبارات الشفوية استمرت على مدار ستة أيام للناجحين في الاختبارات التحريرية في المواد الثقافية واللغوية والشرعية والعربية والوعظ. 

وأضاف عياد أن الاختبارات شارك فيها أساتذة جامعة الأزهر من مختلف الكليات، حيث تجري المسابقة بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، كما تم تسجيل جميع الاختبارات بالفيديو داخل اللجان لضمان الشفافية في اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم المختلفة.

وأوضح الأمين العام أن الاختبارات الشفهية هي المرحلة الثانية بعد الاختبارات التحريرية يليها مقابلة شخصية للوقوف بدقة على الجوانب الشخصية والعلمية والثقافية لمن يتم اختيارهم كمبعوثين للأزهر الشريف في دول العالم.

وأشار عياد إلى أن مبعوثي الأزهر الشريف تقع عليهم مسؤولية كبرى في نشر المنهج الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة، وهو ما يجعل الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر حريص كل الحرص على اختيار أكفأ المتقدمين لهذه المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأحد القادم.. بدء الاختبارات التحريرية لمسابقة الابتعاث العام إلى دول العالم

أمين البحوث الإسلامية يتابع الاختبارات التحريرية لمبعوثي الأزهر لدول العالم

أمين "البحوث الإسلامية" يتابع انتظام اختبارات الابتعاث لوعاظ الأزهر

"البحوث الإسلامية" يبدأ الاختبارات الشفهية لاختيار مبعوثي الأزهر إلى العالم

وكيل الأزهر يتفقد اختبارات الابتعاث.. ويؤكد على مراعاة الدقة في الاختيار

الأزهر في يوم.. الطيب يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني.. وانطلاق الاختبارات الشفوية لاختيار مبعوثي الأزهر إلى العالم

ترشيحاتنا

الزمالك ينسحب من صفقة عبد العاطي دجلة.. واللاعب يهاجم الأبيض

7 علاجات سريعة لانخفاض ضغط الدم

إنجي المقدم وبسنت شوقي الأجرأ..إطلالات النجمات في خامس ايام القاهرة السينمائي

مرتضى منصور: إيقافي غير قانوني.. وتوابع رحيلي ظهرت على الزمالك|تفاصيل

فشلوا في فتح الخزنة وسرقتها.. استمرار البحث عن قتلة تاجر الواحات وزوجته

وزير التنمية المحلية: إصدار تراخيص مميكنة للبناء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول المشروب الذهبي

سعر ومواصفات بيجو 2020 peugeot 5008 اليوم في مصر ..صور

أسد الإسلام.. تشييع جثمان قاتل المعلم المسيء للرسول بمسقط رأسه فى الشيشان.. فيديو