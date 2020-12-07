خاص| بعد إلقائه المال من الشرفة.. صبري صدومة ثري أوسيم: بحب الخير وسأترشح للرئاسة 2024

المال يأتي لُينفق أيا كانت طريقة إنفاقه" هذه القاعدة التي يؤمن بها مهندس البترول المتقاعد صبري صدومة، تدفعه للمساهمة في الأعمال الخيرية باستمرار، تارة يهدي المال للمارة وأخرى يساعد المحتاجين فضلا عن تلبيته لاحتياجات اهل منطقته.





أثار الثري المصري صبري صدومة صاحب الـ 65 عاما، الجدل بعد إلقاءه المال من شرفة منزله على المارة، وتم تداول مقطع الفيديو الخاص به لحظة إلقاء المال على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتجمهر المارة أسفل شرفته وهو يضحك ويرمي المال عليهم قائلا : "ادعوا لعمكم صبري".





تواصل «صدى البلد» مع صبري صدومة الثري المصري الذي ألقى المال على المارة من شرفة منزله في منطقة أوسيم بالجيزة، وقال أنه تقاعد قبل 5 سنين، وسبب إلقائه المال وتوزيعه على المارة أنه لا يعطي المال أهمية، ويقول: "أي شخص يعمل يمتلك مال.. ما قيمة المال إذا لم نعطيها للغير.. هذه أوراق من الله".





لم ينقطع مهدس البترول المتقاعد عن الأعمال الخيرية، ومنها تلبية احتياجات عروس، أو شراء الدواء لمن يطلبه أو المساندة المالية للمحتاجين، ويقول: "الي بيطلب مني حاجة مش بتأخر عليه وبساعده باللي ربنا يقدرني عليه لأن الفلوس مش هدف في الحياة هي مجرد وسيلة".

وكان قد سبق له محاولة الترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2005 ولكن لم يوفق ضد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتابع في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أنه حاول الترشح مجددا في عام 2014، مضيفا أنه يستعد لخوض سباق انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2024، "محاولاتي في الترشح مستمرة والناس هي اللي تختار".





يصف ثري أوسيم الضجة المثارة حول إلقاءه المال من الشرفة بأنها بلا داعي، ويروي لـ «صدى البلد» تفاصيل تعرضه لموقف مشابه قبل 6 سنوات ولكن تم فهمه بطريقة خاطئة، وكان حينها يؤدي فريضة الحج وقام بالدعاء في الحرم ولكن هذا الدعاء أثار أزمة ومشكلة في المملكة العربية السعودية، ويقول: "كنت في الحرم بدعي دعاء عادي لكن لقيت حد صورني والدنيا اتقلبت عليا بردو لكن بمشكلة،، وتقريبا الناس بتفهم كل حاجة بمزاجها".