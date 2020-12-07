ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لن أعود إلى فرنسا قبل الموافقة عليه .. ماكرون يقبل شرط الرئيس السيسي .. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال منذر قفراش رئيس مجلس ادارة المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن استقبال السيسي بفرنسا مشهد عظيم يدل علي مكانة مصر ورئيسها وكافة وسائل الاعلام الفرنسية ركزت اليوم علي رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون.

وأضاف منذر قفراش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن فرنسا أكدت أنها لن تتسامح مع الإخوان وأكد الرئيس السيسي أنه لن يعود إلى فرنسا مرة أخرى إلا إذا كانت هناك موافقة مبدئية من فرنسا لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وأوضح منذر قفراش، أن فرنسا قبلت هذا الشرط من الرئيس السيسي وهناك مشروع يتم تقديمه إلي مجلس النواب الفرنسي يوم الخميس القادم لمناقشته وسيتم توقيعه بأن الإخوان وفروعها في فرنسا وأوروبا منظمة إرهابية وهذا بفضل السيسي وسيتم إعلان ذلك قريبا.

وتابع منذر قفراش، أن الرئيس السيسي عرض على فرنسا خطورة الجماعات الإرهابية سواء علي مصر أو فرنسا، مؤكدا أن مصر عادت إلى مكانها كقوة  سياسية واقتصادية ومالية، وتسيطر علي العالم العربي والأفريقي.

وأكمل  قفراش سابقا، أن المنتدى يرفض أي تبرعات أو مساعدات مادية من أحد، مشيرا إلى أنه مستمر في فضح مخططات التنظيم الدولي للإخوان.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي أخطر من تنظيم داعش، موضحا أنه تقدمنا بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وأوضح منذر قفراش، أننا نملك تسجيلات وصلتنا أول من أمس تثبت مخططات الجماعة الإرهابية المحظورة لنشر فيروس كورونا المستجد بين مؤسسات الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم فتح مقرات أخرى للمنتدي في واشنطن وجنيف لكشف مخططات التنظيم الدولي للإخوان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منذر قفراش: مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي تموله قطر لإحداث فتنة في مصر

3 دويلات وإسقاط الجيش.. مخططات الإخوان لتشويه مصر أمنيا واقتصاديا وحقوقيا.. فيديو

منذر قفراش: تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي أخطر من داعش.. فيديو

هجمات إرهابية وحوادث طعن.. تفاصيل يوم مرعب عاشته فرنسا..فيديو

فخخ علبة حلوى| عضو بالجماعة الإرهابية يغتال زميله يوم ذكرى المولد النبوي

بصور للعاصمة الإدارية الجديدة.. ضاحي خلفان يوجه التحية للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

لحل أزمات الأبيض.. بدء جلسة وزير الرياضة مع لجنة إدارة الزمالك

وفاة شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

إزاي هتسيبيني.. سر انتحار عروسين في شهر العسل بفيصل "فيديوجراف"

السيسي وماكرون يتفقان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار مفاوضات سد النهضة

بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

Advertisements

إلا أن يقضي الله أمرا.. بيان ناري من نقيب المحامين: أعلنت الاعتكاف

بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

لن أعود إلى فرنسا قبل الموافقة عليه .. ماكرون يقبل شرط الرئيس السيسي .. فيديو

عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فوق الركبة وبوسة.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها

نائب رئيس لجنة الزمالك يكشف حقيقة إزالة صور مرتضى منصور من النادي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كشفت ادعاءات بعض المنظمات للهجوم على الدولة

الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

مدبولي يتابع المشروعات الزراعية وتبطين الترع.. طرح أراضي زراعية في "المحسمة" قريبا .. واستزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة

شاهد .. الإصدار الأمريكي من لكزس lexus is 300 2021 .. صور