لن أعود إلى فرنسا قبل الموافقة عليه .. ماكرون يقبل شرط الرئيس السيسي .. فيديو

قال منذر قفراش رئيس مجلس ادارة المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن استقبال السيسي بفرنسا مشهد عظيم يدل علي مكانة مصر ورئيسها وكافة وسائل الاعلام الفرنسية ركزت اليوم علي رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون.





وأضاف منذر قفراش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن فرنسا أكدت أنها لن تتسامح مع الإخوان وأكد الرئيس السيسي أنه لن يعود إلى فرنسا مرة أ خرى إلا إذا كانت هناك موافقة مبدئية من فرنسا لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.





وأوضح منذر قفراش ، أن فرنسا قبلت هذا الشرط من الرئيس السيسي وهناك مشروع يتم تقديمه إلي مجلس النواب الفرنسي يوم الخميس القادم لمناقشته وسيتم توقيعه بأن الإخوان وفروعها في فرنسا وأوروبا منظمة إرهابية وهذا بفضل السيسي وسيتم إعلان ذلك قريبا. تقديمهلمناقشتهالإخوانوأوروبامنظمةإرهابيةإعلان





وتابع منذر قفراش، أن الرئيس السيسي عرض على فرنسا خطورة الجماعات الإرهابية سواء علي مصر أو فرنسا، مؤكدا أن مصر عادت إلى مكانها كقوة سياسية واقتصادية ومالية، وتسيطر علي العالم العربي والأفريقي.





وأكمل قفراش سابقا، أن المنتدى يرفض أي تبرعات أو مساعدات مادية من أحد، مشيرا إلى أنه مستمر في فضح مخططات التنظيم الدولي للإخوان.





وأشار إلى أن تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي أخطر من تنظيم داعش، موضحا أنه تقدمنا بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية.





وأوضح منذر قفراش، أننا نملك تسجيلات وصلتنا أول من أمس تثبت مخططات الجماعة الإرهابية المحظورة لنشر فيروس كورونا المستجد بين مؤسسات الدولة المصرية.





وأشار إلى أنه سيتم فتح مقرات أخرى للمنتدي في واشنطن وجنيف لكشف مخططات التنظيم الدولي للإخوان.



