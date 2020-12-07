ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة أسوان: اعتماد برنامج الجيولوجيا بكلية العلوم من الهيئة القومية لجودة التعليم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:38 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن إعتماد برنامج الجيولوجيا بكلية العلوم ، من جانب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، مشيرًا إلى أنه سبق إعتماد برنامج هندسة القوى بكلية الهندسة أيضًا حيث يأتي ذلك في ظل الطفرة التي تشهدها الجامعة تعليميًا وبحثيًا وإنشائيًا.

وقال الدكتور أحمد غلاب إن هذا الانجاز يشجع الكليتين عل التقدم للإعتماد ببرامج أخرى مثل برنامج الهندسة المدنية بكلية الهندسة وبرنامج الجيوفيزياء بكلية العلوم وغيرهم من البرامج المختلفة .

واقرأ أيضًا:

وأضاف أحمد غلاب أن كلية الهندسة وكلية العلوم وغيرهم من كليات الجامعة أصبح لديهم من الخبرة التي تؤهلهم فى التقدم للإعتماد البرامجى أو والإعتماد المؤسسي، وهذا الإعتماد يخدم المنظومة التعليمية والبحثية بجامعة أسوان.

فى نفس السياق أوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة أسوان أن المركز يلقي إهتمامًا كبيرًا تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وأن المركز علي أتم الإستعداد لتقديم الدعم الفنى لكل الكليات للتأهيل للاعتماد، مثل كلية الزراعة والموارد الطبيعية وكلية هندسة الطاقة واللتان حصلتا على مشروع من وزارة التعليم العالى بوحدة إدارة المشروعات لدعمهما للتقدم للاعتماد.

كان الدكتور أحمد غلاب محمد قال إن كلية التمريض تشهد تطورًا ملحوظًا بالمبني الإداري بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة إستعدادًا لنقل الكلية من مقرها بالسد العالي بجوار رمز الصداقة إلي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة فور الانتهاء من باقي التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية .

وتضم الكلية التي انشئت عام 2012، 8 أقسام وهي تمريض باطني ، وتمريض جراحة ، وتمريض نساء وتوليد ، وتمريض أطفال ، وتمريض مسنين ، وتمريض صحة عامة ، وتمريض إدارة مستشفيات ، وتمريض نفسي ، وتضم الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبها 8 معامل بمختلف الأقسام لخدمة الطلاب والمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمل محمد داود عميدة كلية التمريض أنه يوجد بالكلية وحدة قياس وتقويم للطلاب ووحدة تصيح إلكتروني ، ومركز تدريب للتعليم المستمر لخدمة المجتمع والتمريض بالمستشفي الجامعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يفتتح مشروع تطوير برنامج تقنية المعلومات بكلية العلوم

رئيس جامعة أسوان يفتح قاعة الرسم بكلية الهندسة بالحرم الجامعي بأبو الريش.. شاهد

وفد الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفى أسوان الجامعى.. صور

رئيس جامعة أسوان : توقيع 4 عقود مشروعات بحثية مع وزارة التعليم العالي.. صور

هيئة جودة التعليم توافق على اعتماد 178 مدرسة

كلية التمريض بجامعة أسوان تضع خطة للتدريب العملي والنظري للطلاب الجدد

ترشيحاتنا

الصين تفجر مفاجأة بشأن دولة المنشأ لـ كورونا

الرئيس الفرنسي يعلن مفاجأة مهمة لمصر.. فيديو

آسف يا أمى سامحيني .. لافتة اعتذار من ابن لوالدته تثير الجدل في الدقهلية ..شاهد

وفاة شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز

بالأرقام.. خبير أوبئة يعلن الفئات الأولى المستحقة لقاح كورونا وأعدادها

أحمد موسى يستنكر تصريحات ماكرون عن حرية الإساءة للرسول الكريم

Advertisements

إلا أن يقضي الله أمرا.. بيان ناري من نقيب المحامين: أعلنت الاعتكاف

بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي ..غدا

أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

لن أعود إلى فرنسا قبل الموافقة عليه .. ماكرون يقبل شرط الرئيس السيسي .. فيديو

عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فوق الركبة وبوسة.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بأنوثتها

نائب رئيس لجنة الزمالك يكشف حقيقة إزالة صور مرتضى منصور من النادي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كشفت ادعاءات بعض المنظمات للهجوم على الدولة

الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

مدبولي يتابع المشروعات الزراعية وتبطين الترع.. طرح أراضي زراعية في "المحسمة" قريبا .. واستزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

بفستان زفاف فوق الركبة.. أول ظهور لـ رنا سماحة من يوم الحنة

شاهد .. الإصدار الأمريكي من لكزس lexus is 300 2021 .. صور