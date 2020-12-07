رئيس جامعة أسوان: اعتماد برنامج الجيولوجيا بكلية العلوم من الهيئة القومية لجودة التعليم

أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن إعتماد برنامج الجيولوجيا بكلية العلوم ، من جانب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، مشيرًا إلى أنه سبق إعتماد برنامج هندسة القوى بكلية الهندسة أيضًا حيث يأتي ذلك في ظل الطفرة التي تشهدها الجامعة تعليميًا وبحثيًا وإنشائيًا.





وقال الدكتور أحمد غلاب إن هذا الانجاز يشجع الكليتين عل التقدم للإعتماد ببرامج أخرى مثل برنامج الهندسة المدنية بكلية الهندسة وبرنامج الجيوفيزياء بكلية العلوم وغيرهم من البرامج المختلفة .





واقرأ أيضًا:





وأضاف أحمد غلاب أن كلية الهندسة وكلية العلوم وغيرهم من كليات الجامعة أصبح لديهم من الخبرة التي تؤهلهم فى التقدم للإعتماد البرامجى أو والإعتماد المؤسسي، وهذا الإعتماد يخدم المنظومة التعليمية والبحثية بجامعة أسوان.





فى نفس السياق أوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة أسوان أن المركز يلقي إهتمامًا كبيرًا تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وأن المركز علي أتم الإستعداد لتقديم الدعم الفنى لكل الكليات للتأهيل للاعتماد، مثل كلية الزراعة والموارد الطبيعية وكلية هندسة الطاقة واللتان حصلتا على مشروع من وزارة التعليم العالى بوحدة إدارة المشروعات لدعمهما للتقدم للاعتماد.





كان الدكتور أحمد غلاب محمد قال إن كلية التمريض تشهد تطورًا ملحوظًا بالمبني الإداري بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة إستعدادًا لنقل الكلية من مقرها بالسد العالي بجوار رمز الصداقة إلي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة فور الانتهاء من باقي التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية .





وتضم الكلية التي انشئت عام 2012، 8 أقسام وهي تمريض باطني ، وتمريض جراحة ، وتمريض نساء وتوليد ، وتمريض أطفال ، وتمريض مسنين ، وتمريض صحة عامة ، وتمريض إدارة مستشفيات ، وتمريض نفسي ، وتضم الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبها 8 معامل بمختلف الأقسام لخدمة الطلاب والمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية.





من جانبها أوضحت الدكتورة أمل محمد داود عميدة كلية التمريض أنه يوجد بالكلية وحدة قياس وتقويم للطلاب ووحدة تصيح إلكتروني ، ومركز تدريب للتعليم المستمر لخدمة المجتمع والتمريض بالمستشفي الجامعي.