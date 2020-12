شاهد.. ميلانيا ترامب تترك هدية داخل البيت الأبيض في انتظار عائلة بايدن

كشفت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من جناح التنس الجديد في البيت الأبيض الذي بدأت في التخطيط له منذ عامين.

وقالت ميلانيا في بيان صدر عن مكتبها إنها يسعدها أن تعلن الانتهاء من بناء جناح التنس الجديد داخل البيت الأبيض والذي بدأت في التخطيط له في أوائل عام 2018.

وأضافت: " شكرا لجميع الحرفيين الموهوبين الذين جعلوا هذا المشروع ممكنا ولداعمي البيت الأبيض الكرماء".

ويتضمن المشروع تجديد ملعب البيت الأبيض للتنس وحديقة الأحفاد، إلى جانب تشييد المبنى الجديد.

وتم التخطيط للمبنى والمناظر الطبيعية المرافقة له لكي تتماشى مع الهياكل الموجودة على أراضي البيت الأبيض، كما أن هيكله مستوحى من الهندسة المعمارية للبيت الأبيض.

وتم تمويل المبنى الجديد من خلال تبرعات خاصة.

ولم تتواصل ميلانيا ترامب مع جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يغادر دونالد ترامب وأسرته البيت الأبيض، في 20 يناير المقبل، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر الماضي.

NEW: First lady Melania Trump announces completion of White House tennis pavilion.



“It is my hope that this private space will function as both a place of leisure and gathering for future First Families," the first lady says. https://t.co/FQV0MupNGd pic.twitter.com/JrvDdk9SA1