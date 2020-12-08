وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لفرنسا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا جاءت من منطلق الاهتمام بالعلاقة المشتركة مع فرنسا ولكي يتم الحافظ على وتيرة اللقاءات الثانوية بين الزعيمين.





وأضاف «شكري» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن برنامج الزيارة إلى فرنسا كان حافل اليوم بداية من الاستقبال من وزيرة الدفاع ثم المباحثات مع وزيرة الدفاع ثم اللقاء المطول مع الرئيس إيمانويل ماكرون ثم المؤتمر الصحفي الذي تم من خلاله استعراض مواضع الاهتمام المشترك بين البلدين وتلي ذلك اللقاء مع عمدة باريس وفقا البرتوكول والمراسم المرتبطة بزيارة الدولة.





وتابع وزير الخارجية أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحرمه والوزراء قاموا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتناول العشاء في قصر الاليزية.



