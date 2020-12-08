هل ممارسة اليوجا حرام؟ .. مستشار المفتي: لا تجوز في هذه الحالة

حكم ممارسة اليوجا

عنه أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما

حُكم ممارسة اليوجا

كتمارين رياضية، بعيدًا عن فلسفتها الروحانية؟»، أن لا يمكن فصل

اليوجا

عن فلسفتها الروحانية، فإذا فصلتها عن فلسفتها الروحية لم تؤد أثرها، وتصير عبثًا، وتصبح حركات بلا معنى.