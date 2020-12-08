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رياضة

هرسم البسمة على وشوشكم.. رسائل مروان الصحراوي مدافع الإسماعيلي الجديد للجماهير

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
الصحراوى
الصحراوى
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عبدالله هشام
قال المدافع الدولى التونسى مروان الصحراوى المنضم حديثا لصفوف فريق الإسماعيلي، ان اللعب للدروايش شرف كبير لأي لاعب . 

وأضاف الصحراوي خلال تصريحاته : عندما سألت اصدقائي في تونس نصحوني بالانضمام للدراويش وعلي رأسهم فخر الدين بن يوسف لأن النادي احد اكبر الاندية في افريقيا ومصر . 

وأكمل : الاسماعيلي اول نادي يحقق لقب قاري ويتمتع بصيت كبير في دول شمال افريقيا ، بالنسبة للمفاوضات لم تستمر طويلا معي وذلك لرغبتي في الانضمام للفريق . 

وأوضح : ارغب في استعاده تألقي مجددا في الملاعب من خلال بوابة الإسماعيلي، ومن ثم العودة لصفوف منتخب بلادي، ففريق الدراويش يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين تحت قيادة مدرب كبير وهو هيرون ريكاردو . 

ووجه الصحراوي الشكر للجماهير بعد الترحيب الكبير الذي لاقاه بعد الانضمام للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى انه سيعمل جاهدا علي إسعادهم بتحقيق لقب بطولة كأس البطولة العربية .
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