نجمات لبنان يقدمن التعازى في المنتج جان صليبا بهذه الكلمات

فجع الوسط الفني العربي بوفاة المنتج اللبناني جان صليبا امس الاثنين متأثرا بفيروس كورونا، وانهالت التعازي من نجوم وسط الفني في وفاة جان صليبا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتبت اليسا رسالة مؤثرة جاء فيها :" قلبي محروق محروق محروق.. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي".





واعادت اليسا التغريد مجددا :" ما كنت عارفة رح ازعل هل القد ".





ونعت الفنانة السورية أصالة المنتج اللبناني الشهير قائلة :" الله يرحمه ويعوضه الجنّه الطيّب والقريب على قلب الكلّ جان صليبا والله يصبّر قلّب أهله وأحبابه".





اما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اعربت عن حزنها مغردة:" تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك".





وغردت نجوى كرم قائلة :" الله يرحم الملحن جان صليبا، إن شاء الله تكون روحه بالسما".



