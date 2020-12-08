ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجمات لبنان يقدمن التعازى في المنتج جان صليبا بهذه الكلمات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:48 م
جان صليبا
جان صليبا
Advertisements
شروق ابراهيم
فجع الوسط الفني العربي بوفاة المنتج اللبناني جان صليبا امس الاثنين متأثرا بفيروس كورونا، وانهالت التعازي من نجوم وسط الفني في وفاة جان صليبا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكتبت اليسا رسالة مؤثرة جاء فيها :" قلبي محروق محروق محروق.. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي". 

واعادت اليسا التغريد مجددا :" ما كنت عارفة رح ازعل هل القد ".

ونعت الفنانة السورية أصالة المنتج اللبناني الشهير قائلة :" الله يرحمه ويعوضه الجنّه الطيّب والقريب على قلب الكلّ جان صليبا والله يصبّر قلّب أهله وأحبابه".

اما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اعربت عن حزنها مغردة:" تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك".

وغردت نجوى كرم قائلة :" الله يرحم الملحن جان صليبا، إن شاء الله تكون روحه بالسما".

والفنانة اللبنانية ميريام فارس كتبت:" الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مايا ديابا تنعى الشيخ صباح الأحمد.. أحر التعازي للشعب الكويتي الغالي على قلبي

بعد صلحه مع أحمد السقا.. الجمهور يبحث عن تامر حسني

دنيا سمير غانم تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

في عيد ميلادها.. لماذا بكت منى عبد الغني أكثر من مرة على الهواء؟

سميرة سعيد تنعى الموسيقار طارق عاكف: فجعت بوفاة فنان موهوب

لم تتحمل خبر وفاة نجلها فلحقت به.. تفاصيل وفاة أم ونجلها في الشرقية

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تدمير القوات المسلحة أوكار التكفيريين ومخازن المتفجرات في سيناء

أبرزهم أعضاء النواب والشيوخ ومحدودو الدخل.. إعفاء هذه الفئات من الضرائب

قانوني: التوحيد والنور شركة مساهمة.. وحبس السويركي لن يؤثر على الإدارة وأوضاع العاملين

شاهد.. لحظة تدمير 32 دراجة بخارية للعناصر الإرهابية بالحدود الغربية

آيتن عامر ترد على الانتقادات بسبب قبلة زوجها محمد عز العرب

بعد تصدرها التريند .. صور تبرز جمال صابرين

Advertisements

الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

أخبار الرياضة.. عرض مفاجأة للشناوي ومصطفى محمد.. وريال مدريد يغازل الأهلي برسالة.. وإبراهيم حسن يهاجم بدر بانون

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

تفعلها اليوم.. أول دولة في العالم تبدأ تطعيم شعبها بفيروس كورونا

سعر الذهب اليوم 8-12-2020

ميرور البريطانية تبرز تصريحات محمد الشناوي بشأن رفضه الانتقال إلى ليفربول

لبحث استعدادات السيول ومستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

جلسة جديدة بين وزير الرياضة ولجنة الزمالك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes s560 maybach في مصر.. صور

دراسة: المراهقون أكثر عرضة للاكتئاب بسبب المظهر الجسدي

قائمة أسعار سيارات إم جي MG اليوم في مصر .. صور