أبرزها القوس والجوزاء .. 5 أبراج فلكية لا تعرف الندم

كما نبهت إلى أخطر الأبراج الفلكية حسب آخر الإحصائيات الموثقة للأبراج الأثني عشر بدءً من الحمل حتى الحوت.





وأفادت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن برج السرطان يتربع على رأس القائمة، حيث أكدت إحصائيات عديدة أن أكبر عدد من المجرمين بينتموا لبرج السرطان، وهذا يرجع إلى أن مشاعره تتحكم بدرجة كبيرة في تصرفاته وردود أفعاله، ولذلك جرائم القتل التي قد يرتكبها تكون بسبب ردود أفعال مفاجئة وغير متوقعة على الأمور العاطفية، مثل الغيرة، وهذا عكس كل الأبراج الباقية.





وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن برج العقرب احتل الترتيب التاني من قائمة الأبراج الأكثر اجرامًا، وليست الإحصائيات فقط التي تدل على أنه من الأبراج الأكثر خطورة، لكن أيضًا أن معظم الجرائم التي يرتكبها مواليد هذا البرج تنفذ بطريقة مؤلمة وعنيفة، حيث كان المجرمين يتعاملون مع ضحاياهم بأساليب في منتهى القسوة.





وأوضحت أن برج القوس يأتى في المركز الثالث، فهو واحد من أخطر الأبراج على الإطلاق على مستوى الإجرامي، لأنه يضم عددا كبيرا جدًا من المجرمين على مستوي العالم، والسبب الوحيد الذي لم يجعله في المركز الأول من قائمة الأبراج الأكثر اجراما أنه عادة يرتكب جرائمه بتحريض من أشخاص آخرين وتنفيذًا لأوامرهم.





وتابعت أن برج الثور يأتي في المركز الرابع، وهو معروف بطبيعته العنيدة وقوته وجرأته، وهذا يجعله لا يتردد لحظة في ارتكاب جرائم القتل، والتي عادة تكون بهدف تحقيق مصالحه الشخصية والوصول لأهدافه، وبنوايا ودوافع شرٍ مطلقة، ليس لأنه في حالة ارتكابه لجريمة يكون مريضًا نفسيًا أو مختلًا عقليًا فقط، وإنما لاثبات إحصائية أخرى أن برج الثور أكثر الأبراج إجرامًا في القضايا النقدية، مثل الغش والاحتيال.





وواصلت أن برج الحمل من الخمس الأوائل، حيث يشتهر بغضبه المفاجئ وغير المتوقع وعناده المبالغ فيه وتمرده الشديد، لهذا السبب وجوده ضمن الخمسة الأوائل لا يعد مفاجأة، لأن معظم مواليد البرج ده يرتكبوا جرائمهم في لحظة عصبية واندفاع، وبعد كدة يندموا.



