احذر الجلوس معهم كثيرا .. 3 أبراج فلكية تعشق "الأنتخة"

وفي وقت سابق، كشفت الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج عن أفضل صديق لكل برج من الأبراج الفلكية الاثني عشر بدءًا من الحمل حتى الحوت وفقًا للصفات والطبائع الشخصية العامة.

وقالت "دينا" لـ «صدى البلد» إ ذا كُنت من برج الحمل ، فأنت شخص عادةً ما يفكر خارج الصندوق، فضلًا عن كونك مليئًا بالإبداع والعفوية والعاطفة، كما أنك معروف أيضًا بطموحك، ومع ذلك، ففى بعض الأحيان يتحول هذا الطموح إلى نفاد للصبر، ما يجعلك تتفاعل بسرعة كبيرة مع بعض الأمور، وذلك نظرًا لأنك شديد الاندفاع، فيصبح من المهم بالنسبة لك العثور على صديق ليس لديه أى مشكلة فى تحمل غضبك واندفاعك وتهورك فى بعض الأحيان، ومساعدتك على التصرف بحكمة عندما تُقبل على المبالغة فى شىء ما.





وأوضحت الكانبة في علم الأبراج أن الثور معروف بعناده الشديد، وعلى الرغم من أن تفكيره الفردى قد يخلق مشاكل عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أشخاص معينين، فإنه يجعله كذلك من أكثر الأشخاص العمليين والناجحين، فبمجرد أن يضع لنفسه هدفًا ما، يُصر إصرارًا شديدًا على تحقيقه والوصول إليه مُستعينًا بنقاط قوته وقوة إرادته، لذا فهو عادةً ما يحتاج إلى صديق سلمى ومرن، لا يحب المواجهة وغير أنانى، يتصرف بهدوء وعقلانية، ويكون مُخلصًا لصديقه.





وأضافت أن مواليد الجوزاء أشخاص مبدعون ورُحماء، لا يترددون عادةً فى التفاعل مع الآخرين، وعلى الرغم من أنهم مزاجيون للغاية -وهذا يرجع جزئيًّا إلى الطبيعة «المزدوجة» لشخصيتهم- فهم عمومًا أشخاص مرنون ومحبون للإثارة والمرح، لذا فهم بحاجة إلى صديق يشاركهم الاستمتاع بالأشياء البسيطة فى الحياة، ولا يمل من تقلباته المزاجية المعتادة، بل يمنحهم المساحة المرجوة.





وتابعت أن أصحاب برج السرطان شخصيات تجد متعتها فى البقاء بالمنزل، فهم لا يسعون لأن يكونوا تحت الأضواء، بل يسعون إلى الاستمتاع بالأشياء الصغيرة فى الحياة، مثل العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، لذا فهم بحاجة إلى أشخاص يشاركونهم اهتماماتهم، ويستمتعون معهم بالأحاديث المشتركة ذات المغزى والفلسفة العميقة، بل ويساعدونهم على رؤية أشياء جديدة ومختلفة فى الحياة تخرجهم من منطقة راحتهم.





وواصلت أن الأسد واحد من الأبراج التى تتمتع بالقوة والثقة بالنفس والقدرة على كسب احترام وحب الآخرين، ولذلك فعادةً ما يكون مواليده هم «القادة» وسط مجموعات أصدقائهم، وذلك بفضل عقليتهم القوية وشخصيتهم الساحرة وقدرتهم على التعبير عن آرائهم بذكاء شديد، لذا فهم بحاجة إلى صديق مخلص ومعطاء وغير أنانى، حتى يسمح للأسد بممارسة سلطاته كـ«قائد» ويساعد على موازنة العلاقة واستمرارها.





ونبهت أن يتميز العذراء بسحره وجاذبيته وقدرته على التواصل مع الآخرين، كما أنه من الشخصيات التى تحرص على الاهتمام بالتفاصيل ولديها قدر كبير من الفضول، ما يجعله بحاجة إلى صديق مغامر ومبدع، يحب الاطلاع، ويحرص على اكتشاف أشياء جديدة ومختلفة فى الحياة، لينطلق معه فى عالم لا يعرف للروتين مكانًا.





وأفادت أن برج الميزان باحث دائم عن التوازن، كما هو موضح من خلال رمز البرج، كما أنه معروف بتقديره للجمال والذوق الرفيع، لذا فإن أفضل صديق للميزان هو ذلك الشخص متأصل الجمال الذى يجيد الاهتمام بشكله ومظهره وتفاصيل إطلالته ويحرص دائمًا على اختيار الأفضل، فضلًا عن أهمية اعتزازه وثقته بنفسه وقدرته على رؤية الجوانب الإيجابية فى الحياة.





ونوهت أن العقرب واحد من أكثر الأبراج الغامضة على الإطلاق، فهو عادةً ما يكون جريئًا جدًّا فى طريقة تفكيره، لكنه لا يحب إظهار ذلك للعالم، بل يعتمد السِّرية كأسلوب حياة، لذا فهو بحاجة إلى صديق غير متطفل أو مزعج حتى تكون العلاقة متناغمة ومريحة بدرجة كبيرة، فعلى الرغم من كون العقرب شخصية جريئة، إلا أنه لا يحب إظهار شخصيته الحقيقية سوى لأصدقائه المقربين.





وأشارت إلى أنه عادة ما يضع القوس كل تركيزه على أهدافه ويبذل قصارى جهده لتحقيقها، فلا يكون لديه وقت لإهداره مع الأشخاص التافهين، فهو سريع دائمًا فى الارتداد من الفشل، حتى عندما تبدو الاحتمالات قاتمةً، لذا فهو بحاجة إلى صديق مُحب للنِّظام وقادر على التخطيط الدقيق لحياته بطريقة مثالية، فحتى عندما يتعلق الأمر بوضع خطة للخروج أو سفر، يجب أن تكون مدروسة بعناية فائقة.





ولفتت إلى أنه من المعروف أن الجدي شخصية عملية ومنظمة، تحرص على وضع الخطط وتسعى إلى تنفيذها، فضلًا عن كونه صديقًا جيدًا، يتسم بالتعاطف ونكران الذات، يسعى دائمًا إلى مساعدة أصدقائه فى حل مشاكلهم الخاصة عندما يواجهون صعوبة فى ذلك، وكنتيجة طبيعية لأسلوب حياته المنهجية، يحتاج الجدى إلى صديق يتمتع بنفس صفاته حتى يستفيدا من بعضهما البعض على المدى الطويل.





وبينت أن الدلو من الشخصيات التى تحتاج إلى الكثير من الاهتمام والرعاية من أجل البقاء فى حالة رضا، فهو عادة ما يتحسن مزاجه ويزدهر بالدلال، لذا فهو بحاجة إلى صديق مخلص وطيب القلب، يقدم له الدعم اللازم ويساعده على البقاء مُفعمًا بالحيوية والنشاط، ويكون لديه قدرٌ كبيرٌ من الرحمة والعطف تجاه الآخرين.



