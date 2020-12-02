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منوعات

4 فقط .. اعرفي رجال الأبراج الفلكية الأكثر رومانسية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:01 م
رجال الأبراج الأكثر
رجال الأبراج الأكثر رومانسية
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يارا زكريا
رجال الأبراج الأكثر رومانسية .. سؤال محل بحث كثيرات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وعنه أجابت دينا بدر، الكاتبة المخصصة في علم الأبراج، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك». 

برج السرطان يأتي في المرتبة الأولى للرجال الأكثر رومانسية من بين الأبراج الفلكية الأثني عشر،حيث أن هذا البرج لا يمكنه سوى أن يكون رومانسيًا، فهذا جزء من شخصيته التي تهتم للآخرين، ولا تريد سوى رعايتهم والإهتمام بهم.

برج العقرب يأتي في المرتبة الثانية للرجال الأبراج الأكثر رومانسية، وأكثر ما يعرف به الدفاع عن يحبهم، والإخلاص لهم، بجانب  أنه برج غير متطفل أو مزعج مما يجل الحياة متناغمة ومريحة بدرجة كبيرة.


برج الحوت يأتي في المرتبة الثالثة للرجال الأبراج الأكثر رومانسية، وهذا البرج يشبه كل الشخصيات في كل الأفلام الرومانسية، وهذا نابع من شخصيته غير المعقدة والحالمة في ذات الوقت.

برج الثور يأتي في المرتبة الرابعة للرجال الأبراج الأكثر رومانسية،  فهو من الأبراج التي تعشق تقديم الهديا لمن تحب، بجانب أنه لا يتوقع المثل حتى لو لم تتمكن حبيبته من منحه الرومانسية نفسها. 




وفي وقت سابق، أوضحت دينا بدر، الكاتبة متخصصة في علم الأبراج إدمان وعشق كل برج من الأثني عشر المتعارف عليها بدءً من الحمل وصولًا إلى الحوت. 

وقالت « دينا» إن برج الحمل مدمن على الخروج، والثورعلى الأكل، و الجوزاء على السفر، و السرطان على الرغي، و الأسد على الشهرة، و العذراء على التفكير.

وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن برج العقرب مدمن على القهوة، و الميزان على الشوبنج، و القوس على السهر، و الجدي على النجاح، و الدلو على المعرفة، و الحوت على التأمل. 

كما كشفت عن العادات المزعجة لكل برج حسب صفاته وأفعاله التي يداوم عليها، مبينةً أن برج الأسد «طوال الوقت بيتكلم عن نفسه»، والعذراء «بيقرف من خياله»، والميزان «بيمشي يحب على نفسه»، أما العقرب «بيعشق الأنتخة».

وتابعت الكاتبة في علم الأبراج  أن برج القوس «بيبهدل أي مكان يدخله»، و الجدي «ما بيقعدش في جيبه فلوس»، والدلو«بيشك في صوابع ايده»، أما الحوت «بيشيل الحاجة وينسي مكانها».  

ونبهت أن برج السرطان «مزاجي بشكل مبالغ فيه»، و الجوزاء «يغير رأيه في كل دقيقة»، و الثور«عنده لامباة فظيعة»، أما الحمل «بيعشق المريسة».
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