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أخبار العالم

السعودية تجدد دعمها لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:32 م
السودان والسعودية
السودان والسعودية
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شيماء مصطفى
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.


وقال فرحان، خلال اللقاء، إن المملكة السعودية تجدد دعمها لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب، كما تؤكد التعاون المشترك في أمن البحر الأحمر.


وأشاد الفريق البرهان بمواقف السعودية الداعمة للسودان في مجالات عدة، مؤكدا تطلع بلاده وحرصها على تطوير العلاقات مع المملكة.


وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وصل اليوم الثلاثاء، إلى السودان، لعقد عدد من اللقاءات وذلك مع نظيره السوداني، كما يلتقي برئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. 


وتهدف زيارة وزير الخارجية السعودي إلي تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الخرطوم والرياض بما يحقق مصالح شعبي البلدين.
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