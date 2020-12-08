طبيب بـ مستشفى بريطاني: إنجلترا أول دولة تقوم بـ تطبيق لقاح كورونا في العالم ..فيديو

مارجريت كينان (90 عاما) أول من تتلقى لقاح كورونا في العالم، مضيفا: أن تلك السيدة أكدت أنها على مدار عام كامل لم تستطيع أن تقوم بمقابلة أى من أقاربها أو أولادها بسبب المرض.





وأضاف خلف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أنه من المتوقع على بداية العام القادم تستطيع أن تعود مرة أخرى لمقابلة عائلتها وأبنائها .





وتابع طبيب بأحد المستشفيات البريطانية أن انجلترا أول دولة تقوم بتطبيق لقاح كورونا في العالم مشيرا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون هناك 4 مليون بريطاني تم حصوله على اللقاح.





وأعرب وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك، عن سعادته بأول خطوة عملية في مواجهة وباء كورونا، مؤكدا أن اللقاح سيستمر على مراحل لشهور عديدة لتطعيم 20 مليون شخص بلقاح "فايزر" الألماني الأمريكي الصنع، وأضاف أن الحكومة اقتنت 40 مليون جرعة من هذا الترياق.

وكان وزير الصحة البريطاني أعلن أن نحو 70 مستشفى بدأت اليوم تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفا ضد كوفيد-19، لتصبح بريطانيا أول بلد غربي يخطو هذه "الخطوة الهائلة" في مكافحة الفيروس.

إعلان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، بأنه يرحب ببدء عمليات التلقيح ضد كورونا ويتعهد بهزيمة الفيروس بالتعاون مع الأطباء والعلماء.

وقال وزير الصحة البريطانى إنه يأمل أن يحظى لقاح جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا بتصريح الإستخدام خلال الأسبوعين القادمين، كما توقع إستقبال ملايين الجرعات من لقاح "فايزر" بحلول نهاية العام.

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بريطانيا بدأت صباح اليوم/الثلاثاء/عمليات التلقيح ضد فيروس"كورونا" المستجد من خلال لقاح طورته شركتا فايزر وبيونتك.

وأضاف هانكوك أن 90 شخصًا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء عمليات التلقيح"، مشيرا إلى أنه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا، وستبدأ حملة التطعيم الواسعة اعتبارًا من بداية العام الجديد .

وأوضح أنه سيتم رفع القيود المفروضة في البلاد عقب تطعيم الاشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا ".

وتعد بريطانيا من الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من (كوفيد-19)، إذ شهدت 61 ألف وفاة لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير مسار التيار من خلال طرح لقاح فايزر وبيونتك قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي .

وبريطانيا تعتبر أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء، وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا بحلول أواخر ديسمبر، فيما بدأت روسيا بالفعل توزيع لقاحها "سبوتنيك V" في وقت سابق هذا الشهر.

أكد الدكتور رأفت خلف طبيب بأحد المستشفيات البريطانية أن