علاج سريع للإمساك في 3 دقائق فقط

علاج سريع للامساك، انتشرت في الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من الإمساك، والإمساك المزمن ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها تناول الوجبات السريعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك علاجا سريعا للامساك.

علاج للإمساك سريع المفعول

وهناك العديد من الوصفات الطبيعية لـ علاج الإمساك في المنزل دون أدوية، منها علاج الامساك بالعسل فهي طريقة فعالة وسريعة في علاج الإمساك في وقت قصير.

ملين فوري للإمساك

الينسون ، وهو من أفضل طرق علاج الإمساك بالأعشاب لأن الينسون يحتوي على زيوت تساعد على تليين الأمعاء و علاج الامساك ، عن طريق شرب كوب من الينسون يوميا .





علاج سريع للإمساك الشديد

البابونج ، وهو له آثار فعالة في علاج الامساك بالمنزل ، فالبابونج يخلصك من غازات الجسم ويقضي على آلام القولون و يعتبر ملينا طبيعيا للإمساك .





علاج سريع للامساك بالأعشاب

شرب القهوة وخاصة القهوة المحتوية على الكافيين قد يساعد في تخفيف الإمساك، وبالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يؤدي تناول القهوة إلى زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام. وذلك لأن القهوة تحفز عضلات الجهاز الهضمي.





مشروبات ملينة للإمساك

الشبت ملين عشبي آمن وفعال ويساعد في علاج الإمساك، وهي متوفرة بدون وصفة طبية ويباع لدى بائع الخضروات فى الأسواق.

علاج سريع للإمساك للكبار

مشروب الكمون بالليمون، وهو صحي و يخلصك من انتفاخ القولون و آلام المعدة كما يساهم بشكل كبير في علاج الإمساك بالمنزل دون ادوية ، فقط قم بغلي الكمون في قدر من الماء و أضف له شرائح الليمون

التخلص من الإمساك في 3 دقائق

يمكنك تناول ٣ معالق جوز الهند، لعلاج الامساك فى ٣ دقائق

كما يمكنك أن تضعيه في الطعام.

استخدمي زيت جوز الهند في القهوة أو الشاي.

ضعي زيت جوز الهند في دقيق الشوفان أو الزبادي كل صباح.

أضفي زيت جوز الهند إلى العصائر.

ضعي الفشار بزيت جوز الهند بدلًا من الزبدة.





مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

Healthline.

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