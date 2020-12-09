ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاج سريع للإمساك في 3 دقائق فقط

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:22 ص
التخلص من الإمساك
التخلص من الإمساك في ثلاث دقائق
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

علاج سريع للامساك، انتشرت في الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من الإمساك، والإمساك المزمن ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها تناول الوجبات السريعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك علاجا سريعا للامساك.

علاج للإمساك سريع المفعول

وهناك العديد من الوصفات الطبيعية لـ علاج الإمساك في المنزل دون أدوية، منها علاج الامساك بالعسل فهي طريقة فعالة وسريعة في علاج الإمساك في وقت قصير.

 ملين فوري للإمساك

الينسون ، وهو من أفضل طرق علاج الإمساك بالأعشاب لأن الينسون يحتوي على زيوت تساعد على تليين الأمعاء و علاج الامساك ، عن طريق شرب كوب من الينسون يوميا . 


علاج سريع للإمساك الشديد

البابونج ، وهو له آثار فعالة في علاج الامساك بالمنزل ، فالبابونج يخلصك من غازات الجسم ويقضي على آلام القولون و يعتبر ملينا طبيعيا للإمساك . 


علاج سريع للامساك بالأعشاب

شرب القهوة وخاصة القهوة المحتوية على الكافيين قد يساعد في تخفيف الإمساك، وبالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يؤدي تناول القهوة إلى زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام. وذلك لأن القهوة تحفز عضلات الجهاز الهضمي.


مشروبات ملينة للإمساك

الشبت ملين عشبي آمن وفعال ويساعد في علاج الإمساك، وهي متوفرة بدون وصفة طبية ويباع لدى بائع الخضروات فى الأسواق. 

علاج سريع للإمساك للكبار

مشروب الكمون بالليمون، وهو صحي و يخلصك من انتفاخ القولون و آلام المعدة كما يساهم بشكل كبير في علاج الإمساك بالمنزل دون ادوية ، فقط قم بغلي الكمون في قدر من الماء و أضف له شرائح الليمون 

التخلص من الإمساك في 3 دقائق

يمكنك تناول ٣ معالق جوز الهند، لعلاج الامساك فى ٣ دقائق 
كما يمكنك أن تضعيه في الطعام. 
استخدمي زيت جوز الهند في القهوة أو الشاي.
ضعي زيت جوز الهند في دقيق الشوفان أو الزبادي كل صباح.
أضفي زيت جوز الهند إلى العصائر.
ضعي الفشار بزيت جوز الهند بدلًا من الزبدة.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

Healthline.

1.علاجات للإمساك

2.علاج للإمساك سريعا 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 أشخاص ممنوعون من تناول القهوة .. هل أنت منهم؟

بدون ملينات.. 6 حيل سريعة تخلصك من كابوس الإمساك

لـ الحوامل .. 5 طرق للتخلص من الإمساك في دقائق

لعلاج الحموضة الشديدة.. إليك أقوى 5 أطعمة

علاج الغدة الدرقية بالأعشاب

علاج القولون بالأعشاب نهائيا

ترشيحاتنا

وفاء عامر: ابني عمر بيغير عليّا أكتر من جوزي.. وآيتن الحتة اللي جوه.. فيديو

وفاء عامر تعترف بخبر عن الإصابة بـ كورونا.. فيديو

أنا جاي آخد أفريقيا.. حسين الشحات يتحدث عن مشوار موسيماني مع الأهلي

بصورة فوتوشوب.. محمد هنيدي يحتفل بفوز يوفنتوس على برشلونة

الإقامة سنة واحدة.. قرار مفاجئ من الكويت بشأن الوافدين

قطر تسمح برفع أعلام المثليين على أراضيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 91 عامًا لا أنوي الموت بـ كورونا.. أول عجوز يتلقى لقاح الفيروس في العالم.. فيديو

دموع تماسيح.. الشعب البريطاني يهاجم وزير الصحة بعد بكائه على الهواء.. فيديو

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور