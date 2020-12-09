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اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 -12-2020 ؛ تراجع قرشًا قريبًا في البنوك العاملة بالسوق المصرية، بعد أن شهد استقرارًا منذ السبت الماضي.



وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي إذ سجل نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.


وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه في نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع في بنكي "التجاري وفا، مصر".


بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلي نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، في بنوك "الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، القاهرة،ABC ،العربي الافريقي الدولي". 


وعلي مستوي معظم البنوك بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB  HSBC، بلوم، قناة السويس، العقاري المصري العربي، مصرف أبوظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي AIB، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB،  الإمارات دبي الوطني، البركة، البنك الأهلي المتحد، سايب، الإسكندرية،، الكويت الوطني NBK، المصري الخليجي EG، مصر إيران للتنمية، أبوظبي التجاري، الإسكندرية."


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " عودة،  المصرف المتحد،  المشرق، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان".


وبلغ سعر الدولار في بنك  ابوظبي الاول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع


وجاء أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.09 جنيه لشراء و 16.19 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.


وحقق الجنيه أداء جيدًا منذ بداية العام الجارى وذلك على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 39 قرشا أمام الجنيه فى أول 11 شهرا من 2020.


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