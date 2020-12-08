ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تنسيقية الشيوخ تبحث مع السفير الأمريكي مستقبل العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:39 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
التقى اليوم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالسيد جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بمقر السفارة الأمريكية مع وفد من زملائي نواب مجلس الشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد عزمي، و النائب محمد فريد، و النائب محمد السباعي.

تناول اللقاء عدة جوانب منها: التعرف على السادة نواب مجلس الشيوخ الجدد، والحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والتأكيد على دور مصر المحوري إقليميا ودوليا، وأهم الملفات التي تأتي على رأس أولويات نواب مجلس الشيوخ في المرحلة القادمة.

تحدث النائب علاء مصطفى، على أن ملفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال يأتيان على رأس اهتماماته في المجلس.  واستعرض أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة خاصة المعتمدة على التقنيات الحديثة في تنفيذ أفكارها، وأكد على ضرورة العمل على توفير بنية تشريعية قوية تدعم الشباب وتمكنهم من تأسيس مشروعاتهم وتوفر لهم قنوات متعددة لجذب الاستثمارات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش ملفي التعليم والصحة في لقاء مفتوح مع أهالي سيوة

اختيار صادف أهله| وفد تنسيقية الأحزاب يهنئ عتمان بتعيينه أمينا عاما لمجلس الشيوخ

صالون سياسي جديد لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. الجمعة المقبل

في أول أيام انتخابات الإعادة.. مشاهد من ماراثون مجلس النواب

النائب محمد عبد العزيز: التنسيقية حصلت على 1500 تصريح لمتابعة الإنتخابات بمرحلتيها..فيديو

تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي.. وفد التنسيقية يزور معرض النقل الذكي

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها 39 .. إطلالات غريبة عرضت مي كساب للانتقاد.. شاهد

السعودية: ملتزمزن بدعم القضية الفلسطينية.. وعلى إسرائيل الكف عن بناء المستوطنات

عوض تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر .. فيديو

المخرج المتحرش .. بيان قوي من مهرجان القاهرة السينمائي بشأنه

نتيجة مسحة كورونا الجديدة لـ أحمد فتحي

تفاصيل إعلان الصحة بروتوكول علاج محدث لمصابي كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي

اكتسبت وزنا إضافيا .. ظهور صادم لزوجة أحمد الفيشاوي بالقاهرة السينمائي

"فتشني فتش".. تعرف على قصة سيارة ابن حميدو | صور