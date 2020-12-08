تنسيقية الشيوخ تبحث مع السفير الأمريكي مستقبل العلاقات بين البلدين

التقى اليوم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالسيد جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بمقر السفارة الأمريكية مع وفد من زملائي نواب مجلس الشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد عزمي، و النائب محمد فريد، و النائب محمد السباعي.





تناول اللقاء عدة جوانب منها: التعرف على السادة نواب مجلس الشيوخ الجدد، والحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والتأكيد على دور مصر المحوري إقليميا ودوليا، وأهم الملفات التي تأتي على رأس أولويات نواب مجلس الشيوخ في المرحلة القادمة.





تحدث النائب علاء مصطفى، على أن ملفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال يأتيان على رأس اهتماماته في المجلس. واستعرض أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة خاصة المعتمدة على التقنيات الحديثة في تنفيذ أفكارها، وأكد على ضرورة العمل على توفير بنية تشريعية قوية تدعم الشباب وتمكنهم من تأسيس مشروعاتهم وتوفر لهم قنوات متعددة لجذب الاستثمارات.