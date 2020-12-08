محمد فاروق: ساسي يجدد للزمالك ووكيله يتسبب فى أزمة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن اقتراب تجديد الزمالك للنجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك يجدد لفرجاني ساسي خلال ساعات بعد الانتعاشة المالية التي حدثت واللاعب يرغب فى تجديد عقده مع القلعة البيضاء عكس وكيله الذي يسعي بقوة لانتقاله إلى السعودية".





واضاف: "مهند عون وكيل فرجاني يريد الحصول على عمولة كبيرة عن طريق العرض السعودي الذى تلقاه اللاعب فى الفترة الاخيرة".



