أصلح الأحذية وعلى يدي مادة لاصقة .. تعرف على حكم الوضوء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أعمل في مهنة تصليح الأحذية، واستعمل مادة لصق تتعلق بالجلد وتمنع من وصول الماء إليه، فهل يجوز لي الوضوء والصلاة بوجودها؟





وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن طهارة الاعضاء شرط لصحة الصلاة ولا تصح الصلاة بدون طهارة ، فيقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ".





وذكر أن الوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة ، ويسبقها النية، منوها أنه يشترط لصحة الوضوء عدم وجود حائل وهو المانع من وصول الماء إلى الجلد.





وأشار إلى أنه لا يصح الوضوء بوجود اللصق الذي يكون طبقة على الجلد فتمنع وصول الماء إلى الجلد، منوها أنه إذا كانت هذه هي طبيعة عمل السائل، فعليه أن يرتدي قفازا أثناء العمل يمنع من تراكم المادة على الجلد، فإن تعذر فعليه فعل ذلك، فله أن يتوضا ويصلي وصلاته صحيحة حتي مع وجود اللصق، لانه معذور، والله تعالى يقول "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".





حكم الوضوء مع وجود بقايا طلاء الأظافر

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن غسل اليدين إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.





وأوضحت «البحوث الإسلامية»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الوضوء فيما تبقى على الأظافر من طلاء؟»، أنه في حال كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.





وأضاف أن هذا ما يحدث عند وضع طلاء الأظافر، الذي يمنع وصول الماء إلى حيث موضعه، وبالتالي يكون هناك إشكال في تمام الوضوء، بما يؤثر على صحة الوضوء، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء في سورة المائدة، عندما حث الله تعالى عباده المؤمنين على غسل أيديهم إلى المرافق، في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ» الآية 6 من سورة المائدة.



