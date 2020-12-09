ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الإلكتروني بآداب عين شمس

أقامت وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ورشة عمل متميزة بعنوان : "مهارات جوجل للتسويق الالكتروني" استهدفت الورشة 50 طالبا وطالبة من جميع اقسام الكلية.









ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس وإشراف الدكتورة رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









واعتمدت فكرة الورشة على تنفيذ " معسكر الابتكار" من خلال تقسيم الحضور الي عدد من معسكرات الابتكار او ورش العمل المصغرة لتحصيل اكبر قدر من الاستفادة وتحقيق اهداف الورشة التي تتلخص في التعريف بريادة الاعمال وكذلك تطبيق مبادئ تطوير الافكار في حياتهم الشخصية والعملية بالاضافة الي تحويل الافكار الي مشاريع تجارية او اجتماعية خلال وقت قصير ومحدد، وكذلك تحديد رؤية ورسالة واهداف وميزة تنافسية للمشروع وتقييم أدائه وأخيرا تكوين فريق ناجح لادارة المشروع .









كما تعرف الطلاب من خلال الورشة على مجتمع رواد الاعمال من خلال تنمية مهارات التواصل وحل المشكلات وكذلك تطوير مهارات العمل الجماعي .وقد حصل الطلبة الحاضرون علي شهادة من المؤسسة المانحة جوجل وابدي الحضور سعادة كبيرة بالورشة وطلبوا المزيد من الورش المفيدة لهم علي غرار هذه الورشة التي تربطهم بسوق العمل وتضعهم علي الطريق الصحيح بتوجيه من الجامعة ووزارة التعليم العالي.









وفي نهاية الورشة قامت الدكتورة رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكريم منفذي الورشة على رأسهم الدكتورة ايمان طه مديرة وحدة الخريجين وكذلك المحاضرون من وزارة التعليم العالي وعلى رأسهم السيد رضا عبد الحكيم كبير أخصائيين بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي.







