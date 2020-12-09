ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تصريحات متهورة.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية بدفع الثمن

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
شقيقة زعيم كوريا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد كوريا الجنوبية
Advertisements
قسم الخارجي
حذرت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من أن كوريا الجنوبية ستدفع "ثمنا باهظا" جراء التصريحات المتهورة لوزير خارجيتها.


وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية « كانج كيونج وا» خلال تصريحات في حوار المنامة بالبحرين، الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية لم تستجب لدعواتهم بشأن التعاون لمكافحة وباء كورونا عبر الحدود المشتركة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.


وأكد وزير خارجية سول خلال تصريحاته أنه من الصعب تصديق ادعاء بيونج يانج بعدم تسجيل إصابات بالفيروس، بحسب الوكالة.


وذكرت الوكالة أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية انتقدت تلك التصريحات المتهورة التي أدلى بها الوزير الكوري الجنوبي دون أي اعتبار "للعواقب".


وأضافت جونج صاحبة الـ32 عاما أن كوريا الجنوبية تعمل على زيادة توتر العلاقات بين البلدين.


وتابعت شقيقة الزعيم الكوري "لن ننسى هذه الكلمات أبدا .. وقد تدفع - كوريا الجنوبية - الثمن باهظا". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية للرد على طلب التحقيق المشترك في حادث إطلاق النار

زعيم كوريا الشمالية يعلن خلو بلاده من فيروس كورونا

بعرض عسكري مهول.. كوريا الشمالية تستعرض قوتها.. شاهد

زعيم كوريا الشمالية يكشف عن صاروخ باليستي جديد: لن أستخدم النووي إلا للدفاع عن النفس

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها 39 .. إطلالات غريبة عرضت مي كساب للانتقاد.. شاهد

حمل دينا الشربيني.. حلم الأمومة يطيح بها من جنة عمرو دياب

فوائد ورق الجوافة للصدر والجلد والأسنان ومرضى السكر

تصعيد خطير.. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي مباشرة

كلام مرسل.. الرئاسة: من يدعي وجود آلاف الموقوفين في مصر عليه تقديم كشوف بأسمائهم

فوق الركبة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور

مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي