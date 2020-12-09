ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد اتهام مخرجه بالتحرش.. القاهرة السينمائي يلغي المؤتمر الصحفي لفيلم «عنها»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل
ألغت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المؤتمر الصحفي لفيلم "عنها"، والذى كان مقررًا أن يقام مساء اليوم الأربعاء؛ بعد عرضه ضمن المسابقة الدولية واتهام مخرجه بالتحرش.

وكانت ادارة المهرجان قد صدّرت أزمة جديدة داخل عرض الفيلم المصري "عنها"، وأصدرت تعليماتها بحجز أكثر من 19 صفًا بالقاعة بمجموع أكثر من 130 مقعدًا، وعدم السماح لأى شخص بالجلوس فيها وهو ما أثار حفيظة الحضور. 

وأصدر المهرجان بيانًا صحفيًا يؤكد خلاله احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش. 

وأوضح في بيانه، أنه تابع على مدار الساعات الماضية، باهتمام ، ما تردد عن مخرج فيلم عنها، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءًا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أزمة جديدة داخل المسرح الكبير بمهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

رانيا يوسف تبحث عن مقعد في عرض عنها بمهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

فستان مكشوف الصدر.. السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائي تستعيد بريقها بظهور رانيا يوسف

بفستان قصير.. ماذا حدث بين جميلة عوض والقطة على السجادة الحمراء بـ القاهرة السينمائي

توني ماهر يداعب قطة على الريد كاربت بـ القاهرة السينمائي

بعد تصدرها تريند جوجل .. 4 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد.. شاهد

ترشيحاتنا

وفاة 6 مرضى تلقوا لقاح كورونا خلال تجاربه النهائية في أمريكا

فوق الركبة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

شاهد .. أهداف وملخص مباراة يوفينتوس وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

مهندس أوسيم: فلوسي وأنا حر فيها.. ومبروك عطية: لازم الراجل ده يتجوز.. فيديو

إيران تعلن موقفها من انضمام السعودية إلى الاتفاق النووي

وزير الخارجية: أي اتفاق مع قطر يجب أن يتضمن عدم التدخل في شئون الدول.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دموع تماسيح.. الشعب البريطاني يهاجم وزير الصحة بعد بكائه على الهواء.. فيديو

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور

مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد