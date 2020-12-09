لاستغلال ثروات المحافظة.. انطلاق فعاليات ملتقى " يدًا بيد للاستثمار فى أسوان"

تواصل محافظة أسوان جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لعرض الفرص الاستثمارية المختلفة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المتنوعة التى تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء ، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية ، وأيضًا التنوع فى مصادر الطاقة ، وهو الذى يتوازى مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بالاستثمار وتنميته وزيادة فرصه ومجالاته.





وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ لإطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار الذى عقد بحضور مجموعة من كبار المستثمرين والمهتمين بهذا المجال ، بجانب مسئولي الغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال.





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وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن انعقاد مثل هذه الملتقيات والتى تقام تحت شعار " يدًا بيد للاستثمار فى أسوان " يهدف لإطلاق إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق جديدة من الاستثمار فى كافة مدن ومراكز المحافظة ، لافتًا إلى أن هذا الملتقى تبنى وضع ثقافة جديدة ترتكز على تفعيل دور الشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للعمل على هيكلة قطاع الاستثمار بشكل متكامل داخل أنحاء المحافظة.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن الملتقى تناول العديد من المحاور الهامة في أجندته من أهمها وأبرزها بحث أفضل الأساليب والإجراءات المناسبة للمستثمرين في أطروحات المحافظة التي تجهز لطرح ملفاتها قريبًا، وتؤكد على أن تعليمات محافظ أسوان تقوم على تبني وتطبيق أسلوب التعاون والتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية فى قطاع الاستثمار.





وأشارت غادة أبو زيد إلى أن الملتقى شهد طرح العديد من الإجراءات الجديدة للتعامل مع الطلبات الاستثمارية من خلال الاعتماد على إجراءات ونماذج ميسرة ، بجانب وضع آلية للتعامل مع المستثمرين وسرعة تلبية تطلعاتهم ، وخاصة فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص والتخصيص للأنشطة المختلفة.





كما تم أيضًا طرح الرؤية الاستثمارية الخاصة بالسعي لتجهيز مجمعات صناعية أو حرفية أو مناطق إستثمارية متخصصة والتى يتم حاليًا استكمال الملفات الخاصة بها في الوزارات والجهات الحكومية.





وفى نهاية الملتقى تم فتح باب المناقشة للتعرف على أهم المعوقات التى يواجهها المستثمرين ، ووضع الحلول الإيجابية للعمل على تلافيها لخلق آفاق استثمارية جديدة تمتاز بالقضاء على التعاملات الروتينية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة والتى تساهم بشكل مباشر فى توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى .