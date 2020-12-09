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ديني

وزارة الأوقاف تكشف ما قدمته لخدمة مجال الدعوة والقرآن الكريم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:16 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قطعت وزارة الأوقاف شوطا كبيرا في مجال خدمة الدعوة والقرآن الكريم ونجحت في تقديم كل ما يمكن ان يساعد الإمام او الواعظة في العمل الدعوي وتذليل كل ما يواجهوه من مصاعب سواء بالتثقيف او التدريب وثقل المهارات أو إمداده بالكتب والمجلدات ، كما قدمت وزارة الأوقاف الكثير لخدمة القرآن الكريم وأهل القرآن .

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنها اعتمدت 160 مدرسة قرآنية جديدة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره، ليصل إجمالي عدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى 1260 مدرسة قرآنية ، منها 18 مدرسة قرآنية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

كما اعتمدت (50) مدرسة علمية جديدة تهدف إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ القيم الأخلاقية والتعايش السلمي، ليصل إجمالي عدد المدارس العلمية بالمساجد الكبرى (340) مدرسة علمية، منها (12) مدرسة علمية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد  (3) مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – مطروح) ليصل إجمالي مراكز الثقافة الإسلامية التي تم إنشاؤها (35) مركزًا ثقافيًا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت أنها افتتحت 810 فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية ، وعقد (30) ملتقى فكري خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التي تسهم في بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة، وتم بث هذه الحلقات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام من خلال قناة النيل الثقافية، وعبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

وقالت إنها سلمت وزارة الشباب والرياضة  (1030) مجموعة من إصدارات سلسة "رؤية" للفكر المستنير، ليتم توزيعها على مراكز الشباب والنوادي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفق الخطة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة للتوزيع ،  ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد (1000) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، لتوزيعها على مكتبات المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنها عقدت منتدى الحوار الثقافي الأول تحت عنوان: "تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية", بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين . ، وكذلك عقد منتدى الحوار الثقافي الثاني تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة"، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين . 

وكشفت الأوقاف عن إطلاق مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، وعُقدت أولى فعالياتها بالتعاون مع دار الهلال وجريدة المصور و عقد ثاني فعاليات مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" بالتعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط وتسيير 27 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
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