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توك شو

أستاذ كبد يزف بشرى سارة عن اللقاح الصينى لكورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:19 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو
قال الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من لقاح ظهر لفيروس كورونا فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأمان يكون له أهمية أكبر من الفعالية.

وأضاف شيحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن أى لقاح يتم عليه تجارب من الممكن أن تشهد هذه التجارب وفيات حيث يتم عمل تقارير وتسجل بالتفاصيل.

ولفت في تعليقه على وفاة 6 أشخاص أثناء تجارب لقاح فايزر، إلى أنه " ليس هناك علاقة سببية" لان التجارب تكون على أعداد كبيرة و بها أعمار كبيرة فى السن.

وأوضح أن جميع اللقاحات التى تم اعتمادها يقال أن فعاليتها عالية و الأمان موجود، منوها إلى أن أى دولة تقوم بعمل لقاح لكورونا ستعطيه لـ شعبها أولا ولا يستطيع أحد أن يقول إن هناك شكا فى اى لقاح تم التوصل له.

وأكد أن اللقاح الصيني فعال وأمن، والإمارات سجلت اللقاح الصينى، رغم أن الإمارات هى من توزع اللقاح الروسي، وتمنى أن يكون اللقاح الذى سيتم استخدامه فى مصر صينيا.

و أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الأربعاء، عن منح الضوء الأخضر لإستخدام لقاح شركة فايزر، الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

من ناحية أخرى، واجه أول لقاح في العالم ضد كوفيد-19  في المملكة المتحدة مشاكل في غضون أول 24 ساعة بعد تحذير بريطاني  لأي شخص يعاني من حساسية خطيرة تجاه الأدوية أو الطعام بعدم تناول لقاح فايزر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بتجنب أخذ لقاح فايزر؛ ويأتي ذلك بعدما تسبب أول لقاح في العالم في مشاكل صحية كبيرة بعد إصابة شخصين من العاملين في القطاع الصحي بـ "ردود فعل تحسسية" بعد ساعات من أخذهما اللقاح.

ولا يعرف عدد الأشخاص المقرر منعهم من الحصول على لقاح فايزر، لكن ما يصل إلى 7 ملايين شخص في بريطانيا يعانون من الحساسية الشديدة التي تتطلب رعاية طبية متخصصة.

ووجهت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) هذا الصباح مجموعة من النصائح الوقائية لجميع المؤسسات الصحية في بريطانيا بأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل من ردود الفعل التحسسية تجاه الأدوية أو الطعام أو اللقاحات يجب ألا يتلقوا اللقاح.

وقالت  جون رين، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، إن الشخصين عانوا من رد فعل تحسسي بعد فترة وجيزة من تلقي لقاح كوفيد-19 وأن الجهة المنظمة تحقق، وكان لدى كلا الشخصين تاريخ من الحساسية الخطيرة.

وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "جاءت نصيحتنا على أساس وقائي لذلك لا يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي من الأدوية من تلقي هذا التطعيم بعد أن استجاب شخصان لهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية الكبيرة بشكل سلبي وكلاهما يتعافى بشكل جيد".
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