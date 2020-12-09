أستاذ كبد يزف بشرى سارة عن اللقاح الصينى لكورونا

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من لقاح ظهر لفيروس كورونا فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأمان يكون له أهمية أكبر من الفعالية.





وأضاف شيحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن أى لقاح يتم عليه تجارب من الممكن أن تشهد هذه التجارب وفيات حيث يتم عمل تقارير وتسجل بالتفاصيل.





ولفت في تعليقه على وفاة 6 أشخاص أثناء تجارب لقاح فايزر، إلى أنه " ليس هناك علاقة سببية" لان التجارب تكون على أعداد كبيرة و بها أعمار كبيرة فى السن.





وأوضح أن جميع اللقاحات التى تم اعتمادها يقال أن فعاليتها عالية و الأمان موجود، منوها إلى أن أى دولة تقوم بعمل لقاح لكورونا ستعطيه لـ شعبها أولا ولا يستطيع أحد أن يقول إن هناك شكا فى اى لقاح تم التوصل له.





وأكد أن اللقاح الصيني فعال وأمن، والإمارات سجلت اللقاح الصينى، رغم أن الإمارات هى من توزع اللقاح الروسي، وتمنى أن يكون اللقاح الذى سيتم استخدامه فى مصر صينيا.





و أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الأربعاء، عن منح الضوء الأخضر لإستخدام لقاح شركة فايزر، الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".