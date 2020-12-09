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حوادث

متجوزة عرفي.. حقيقة اختفاء فتاة أوسيم أثناء عودتها من المدرسة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:43 م
فتاة
فتاة
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن الإدعاء بغياب فتاة أثناء عودتها من المدرسة بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أن الفتاة (طالبة، 17 سنه ومقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم). وأنها متزوجة بموجب عقد زواج عرفى من أحد الأشخاص ( 20 سنه مقيم بذات الدائرة) بعلم أهليتها وأنها عقب إنتهاء اليوم الدراسى لم تعد لمنزلها وعادت فى اليوم التالى.

وبإستدعائها ومناقشتها عللت سبب تغيبها لمرورها بحالة نفسية سيئة لسفر زوجها وأنه أبلغها بشعوره بحالة إعياء فقررت التوجه لزياة أحد المساجد بالقاهرة وقيام إحدى السيدات بإستضافتها للمبيت.

وبسؤال والدها قرر أنه لم يتقدم ببلاغ عن الواقعة لقيام أحد ذويه بإفهامه بضرورة مرور 48 ساعة على غيابها، وأنه تم نشر صورتها على موقع التواصل الإجتماعى بناء على إقتراح شقيقتها لطلب المساعدة فى العثور عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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