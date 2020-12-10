بنوع مهمل من البذور تخلصي من ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض، قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.





ضغط الدم عادةً على مدار عدة سنوات إليك أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم وأعراض ارتفاع وحيل سريعة من مطبخك تخلصك من ارتفاعه.

يمكن أن يسبب الضغط المتزايد مشاكل صحية، بما في ذلك أمراض القلب ويتطور ارتفاععادةً على مدار عدة سنوات إليك أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم وأعراض ارتفاع وحيل سريعة من مطبخك تخلصك من ارتفاعه.





وفقا لموقع "ويب ميد" يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين ويمكن أن تساعدك قراءات ضغط الدم المنتظمة أنت وطبيبك على ملاحظة أي تغييرات.







ما الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟





بعيدا عن الأسباب هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم، كل نوع له سبب مختلف هى ارتفاع ضغط الدم الأساسي و يتطور هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت دون سبب محدد، يعاني معظم الناس من هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم.





ما أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد:





الصداع

ضيق في التنفس

نزيف في الأنف

دوخة

ألم صدر

تغييرات بصرية

دم في البول





تعد أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي الحصول على قراءات منتظمة لضغط الدم. تقوم معظم مكاتب الأطباء بقياس ضغط الدم في كل موعد.





تشخيص ارتفاع ضغط الدم:





إذا كان ضغط دمك مرتفعًا ، فقد يطلب منك طبيبك الحصول على المزيد من القراءات على مدار بضعة أيام أو أسابيع.





نادرًا ما يُعطى تشخيص ارتفاع ضغط الدم بعد قراءة واحدة فقط. يحتاج طبيبك لرؤية دليل على وجود مشكلة مستمرة. ذلك لأن بيئتك يمكن أن تساهم في زيادة ضغط الدم ، مثل التوتر الذي قد تشعر به عند التواجد في عيادة الطبيب.





خلال هذا الوقت ، قد يبدأ طبيبك في علاج ارتفاع ضغط الدم لديك. قد يقلل العلاج المبكر من خطر تعرضك لضرر دائم.





أعشاب تساعد في





بعد تشخيص ضغط الدم إليك أعشاب عديدة من مطبخك تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمكن الوقاية منه لمنع الإصابة بأمراض القلب ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .





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تقليل مستويات ضغط الدم





إليك أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.





1. البقدونس:

أظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب





2. بذور الكرفس:

تعتبر بذور الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تم ربطها بخفض ضغط الدم





ومع ذلك ، لا يوجد سوى عدد قليل من الدراسات حول بذور الكرفس وضغط الدم. يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من البحوث البشرية في هذا المجال.





3. الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم

