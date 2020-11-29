دراسة تكشف عن مكون طبيعي لضبط ضغط الدم

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وكشف تقرير جديد وفقًا لموقع "timesofindia"، عن أن بذور الشيا من الأطعمة الفائقة الشائعة التي تحتوي على فوائد صحية لا حصر لها، فالبذور محملة بالألياف والبروتين والعديد من المغذيات الكبيرة، ويجرب الأشخاص العديد من الطرق الحديثة لإدراجها في نظامهم الغذائي، كما أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تشتهر بأنها تعمل على منع تجلط الدم، مما يساعد في خفض ضغط الدم.





يقسم الكثير من الأشخاص على شربهم في الصباح الباكر من ماء بذور الشيا المنقوع طوال الليل، لأنه يساعد في جني فوائدها الحقيقية، مجرد إضافة الليمون إلى هذا المشروب يمكن أن يساعدك في إدارة ارتفاع ضغط الدم.





يعطي الليمون في الماء دفعة سريعة لجهاز المناعة الخاص بك وهو مليء بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك فيتامين ج، مركب ب، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الألياف، كما أنها تساعد في تخفيف التوتر وتساعد في مكافحة التهاب الحلق.