7 طرق لخفض ضغط الدم بدون أدوية





1. الريحان:

هو عشب لذيذ متوفر بأشكال مختلفة. إنه شائع في الطب البديل لأنه غني بمختلف المركبات القوية.

تشير الدراسات إلى أن الأوجينول قد يساعد في تقليل ضغط الدم و استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم

2. البقدونس:

3. بذور الكرفس:

بذور الكرفس غنية الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف وقد تساعد بذور الكرفس في خفض ضغط الدم.

4. الثوم:

5. الزعتر: