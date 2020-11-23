7 طرق لخفض ضغط الدم بدون أدوية

يصيبك ارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب ويمكنك التحكم في ضغط الدم باستخدام الأدوية ويمكن للعديد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تقلل أيضًا من ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
في الواقع ، أظهرت الدراسات أن بعض الأعشاب والتوابل قد تقلل من مستويات ضغط الدم ، لذلك قد ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي أيضًا.إليك أبرز تلك الأعشاب يقدمها موقع هيلث لاين.
الريحان غني بالأوجينول. ربطت الأبحاث مضادات الأكسدة النباتية بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم .
2. البقدونس:
البقدونس له خصائص غذائية رائعة.
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تقلل من ضغط الدم .
أظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب .
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن البقدونس يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي
3. بذور الكرفس:
اقترح الباحثون أن المركبات الموجودة في مستخلص بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم من خلال العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر بذور الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تم ربطها بخفض ضغط الدم
4. الثوم:
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك.
على وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم
وجدت مراجعة لـ 12 دراسة أجريت على أكثر من 550 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن تناول الثوم قلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل 8.3 ملم زئبق و 5.5 ملم زئبق على التوالي.
كان هذا الانخفاض مشابهًا لتأثيرات أدوية ضغط الدم
وجدت دراسة استمرت 24 أسبوعًا على 30 شخصًا أن 600-1500 مجم من مستخلص الثوم كانت فعالة في خفض ضغط الدم تمامًا مثل عقار أتينولول
5. الزعتر:
حمض Rosmarinic هو أحد هذه المركبات. ربطت الأبحاث بينه وبين العديد من الفوائد ، مثل تقليل الالتهابات ومستويات السكر في الدم ، وكذلك زيادة تدفق الدم. قد يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول حمض الروزمارينيك ساعد بشكل كبير في خفض ضغط الدم الانقباضي
أظهرت دراسات أخرى على الحيوانات أن تناول مستخلص الزعتر يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار (الضار) ، والدهون الثلاثية ، وضغط الدم .
ومع ذلك ، هناك أبحاث بشرية محدودة حول الزعتر وضغط الدم. يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الأبحاث للتحقيق في هذه التأثيرات على البشر.
في الواقع ، أظهرت الدراسات أن بعض الأعشاب والتوابل قد تقلل من مستويات ضغط الدم ، لذلك قد ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي أيضًا.إليك أبرز تلك الأعشاب يقدمها موقع هيلث لاين.
1. الريحان:
هو عشب لذيذ متوفر بأشكال مختلفة. إنه شائع في الطب البديل لأنه غني بمختلف المركبات القوية.
الريحان غني بالأوجينول. ربطت الأبحاث مضادات الأكسدة النباتية بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم .
تشير الدراسات إلى أن الأوجينول قد يساعد في تقليل ضغط الدم و استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم
2. البقدونس:
البقدونس له خصائص غذائية رائعة.
يحتوي البقدونس على مجموعة متنوعة من المركبات ، مثل فيتامين سي والكاروتينات الغذائية ، التي قد تقلل من ضغط الدم .
أظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب .
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن البقدونس يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي
3. بذور الكرفس:
بذور الكرفس غنية الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والألياف وقد تساعد بذور الكرفس في خفض ضغط الدم.
اقترح الباحثون أن المركبات الموجودة في مستخلص بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم من خلال العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر بذور الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تم ربطها بخفض ضغط الدم
4. الثوم:
الثوم غني بالعديد من المركبات التي قد تفيد قلبك.
على وجه الخصوص ، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم
وجدت مراجعة لـ 12 دراسة أجريت على أكثر من 550 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن تناول الثوم قلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل 8.3 ملم زئبق و 5.5 ملم زئبق على التوالي.
كان هذا الانخفاض مشابهًا لتأثيرات أدوية ضغط الدم
وجدت دراسة استمرت 24 أسبوعًا على 30 شخصًا أن 600-1500 مجم من مستخلص الثوم كانت فعالة في خفض ضغط الدم تمامًا مثل عقار أتينولول
5. الزعتر:
حمض Rosmarinic هو أحد هذه المركبات. ربطت الأبحاث بينه وبين العديد من الفوائد ، مثل تقليل الالتهابات ومستويات السكر في الدم ، وكذلك زيادة تدفق الدم. قد يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول حمض الروزمارينيك ساعد بشكل كبير في خفض ضغط الدم الانقباضي
أظهرت دراسات أخرى على الحيوانات أن تناول مستخلص الزعتر يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل الكوليسترول الكلي ، والكوليسترول الضار (الضار) ، والدهون الثلاثية ، وضغط الدم .
ومع ذلك ، هناك أبحاث بشرية محدودة حول الزعتر وضغط الدم. يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الأبحاث للتحقيق في هذه التأثيرات على البشر.