أطعمة وبهارات ترفع صغط الدم في لمح البصر

بهارات ترفع ضغط الدم وطرق أخرى عديدة يمكنك اللجوء إليها بجانب البهارات مثل بعض الفواكه والاعشاب. . تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لانخفاض ضغط الدم انخفاض حجم الدم وأمراض القلب ومشكلة الغدد الصماء وردود الفعل التحسسية ونقص التغذية وبعض الأدوية الأخرى. إذا كنت ممن لا يفضلون دوما اللجوء إلى الأدوية لرفع صغط الدم قبل أن يتسبب لك فى العديد من المشاكل الصحية مثل السكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو الفشل الكلوي إليكي

كيف ترفع ضغط الدم بسرعة



إذا كنت تبحثين عن حل فوري لرفع مستوى ضغط الدم لديك إليك قائمة من المواد الغذائية السريعة التي يمكن حملها لزيادة ضغط الدم على الفور.







تناولى الملح







كلما شعرت بانخفاض ضغط الدم ، أضيفى سريعًا قليلًا من الملح إلى كوب من الماء ، وقومى بتحريكه ثم اشربيه كله. هذا يساعد في زيادة ضغط الدم على الفور.



تناولى العسل









إذا كان لديك انخفاض في ضغط الدم ، احتفظى بزجاجة صغيرة من العسل في متناول يديك. كلما شعرت بالدوار بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ، أضيفى ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الملح إلى كوب من الماء وشربه على الفور.





الفواكه التى ترفع الضغط





على الجانب الآخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى إذا كنت تبحثين عن فواكه ترفع الضغط إليك مجموعة فواكه يجب أن تكون نظام غذائك اليومى.







الرمان







أحد أكثر العلاجات الطبيعية استخدامًا لانخفاض ضغط الدم ، يمكن أن يساعد في تحسين مستويات ضغط الدم لديك. يمكنك استهلاكه بطرق مختلفة للحفاظ على ضغط الدم.. تناولها كفاكهة أو يمكنك تناولها في شكل عصير أيضًا.





الزبيب







غني بالبوتاسيوم، وهو واحد من أفضل الحلول لانخفاض ضغط الدم.

انقعي حوالي 10-20 حبة زبيب في الماء طوال الليل.

تناولي الزبيب في الصباح واشربي الماء الذي نقع فيه، واستمري لمدة أسبوع تقريبًا.







أعشاب ترفع الصغط





بجانب الفواكه السابقة إليك أعشاب ترفع الصغط







الريحان







هذا العلاج العشبي فعال جدا في علاج انخفاض ضغط الدم. للريحان خصائص طبية مختلفة. سحق 10-15 ورقة من الريحان







يصفى عصير الأوراق ويخلط هذا العصير مع ملعقة صغيرة من العسل. تناوله على معدة فارغة في الصباح.





عرق السوس







يستخدم جذر عرق السوس في الطب التقليدي لرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، وهو مفيد للتحكم في انخفاض ضغط الدم. لها خصائص أدابتوجينيك ومضادة للالتهابات.





أكلات ترفع الضغط المنخفض للحامل



على الجانب الأخر تعانى الحامل أيضا من مشاكل الضغط إلا أن الضغط المنخفض للحامل تعد الإصابه به أمثر شيوعا ويتسبب فى العديد من المخاطر للأم والجنين.







غالبا ما يحدث إنخفاض الضغط فى الثلث الأول وقد يتسبب فى شعور المرأة الحامل بالغثيان وعدم انتظام دقات القلب وقد تتسبب العديد من الأمراض فى الإصابة به، مثل إصابة المرأة الحامل بأمراض القلب أو السكرى.





يمكن لجوء المرأة الحامل إلى أكلات ترفع الضغط المنخفض للحامل مثل تناول الفواكه المجففة فهى تحتوى على العديد من السكريات التى تساعد على رفع ضغط دمك بصورة صحية وطبيعية ويمكن الاعتماد على تناول الفواكه الغنية بالسكريات مثل التفاح أو البرقوق وغيرها من الفواكه الغنية بسكر الفاكهة الطبيعى الإكثار من تناول السوائل.