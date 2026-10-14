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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على آخر أعمال المخرج محمد راضي

محمد راضي
محمد راضي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد المخرج الكبير محمد راضي، والذي عرف بإخراجه للعديد من الأفلام المهمة في السينما المصرية، كان أبرزها “الإنس والجن” و"أمهات في المنفى".

نبذة عن الراحل محمد راضي

ولد محمد راضي في محافظة الغربية عام 1939، وتخرج في كلية الحقوق عام 1962 قبل أن يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1964.

وبدأ مسيرته الفنية فى التلفزيون، حيث قدم عددا من الأفلام التسجيلية، ثم قام بتقديم فيلمين روائيين قصيرين وهما الفراشة والمقيدون للخلف، ولاقى الفيلمين ردود أفعال إيجابية، ما شجعه على تقديم أفلام سينمائية مثل “الحاجز والأبرياء” و"أنا وابنتى والحب".

محمد راضي يقدم أعمالا لحرب أكتوبر

وبعد انتصار أكتوبر عام 1973، بدأ راضي خطوة جديدة في مسيرته تهتم بالتاريخ وتقديم حكايات مختلفة عن الحرب، فقدم “أبناء الصمت” عام 1974، و"العمر لحظة" عام 1978، بالإضافة إلى “وراء الشمس” الذي يدور حول المعتقلات السياسية عبر نسكة 67، وأخيراً فيلمه "حائط البطولات" الذي انتهى من إخراجه عام 1999.

آخر أعمال محمد راضي

وكان آخر أعمال المخرج الكبير محمد راضي مسلسل “الكومي” لإلهام شاهين وممدوح عبد العليم وهشام سليم، وكانت تدور قصته في إطار درامي حول شاب من الصعيد من عائلة فقيرة، والذي كان يحلم بأن يصبح غنيًا، وعندما يفشل في ذلك يفكر في النزول للقاهرة حتى يستطيع تحقيق حلمه.

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