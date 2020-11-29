لماذا يصاب بعض الأشخاص بـ كورونا أكثر من غيرهم ؟ .. دراسة تكشف السر

أشارت دراسة إلى العامل المحتمل لسبب إصابة بعض الأشخاص بعدوى فيروس كورونا COVID-19 أكثر من غيرهم. وجود مستويات عالية من الكوليسترول يجعل من السهل على الفيروس التمسك بمستقبلات الخلايا العادية المعروفة بB 1 والالتزام به.
ووفقا لموقع "express"، تشير دراسة حديثة إلى أن كمية الكوليسترول التي يحملها الشخص قد تكون العامل الرئيسي في شدة عدوى كورونا COVID-19.
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تشير نتائج الدراسة إلى أولئك الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، والذين غالبًا ما يكون لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول ، وهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا COVID-19 الشديدة.
وجد الباحثون أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يلتصق بجزيئات الكوليسترول لأنها ترتبط بمستقبلات الخلايا العادية المعروفة باسم النوع ب 1.
هذا يعطي الفيروس موقعًا رئيسيًا للالتصاق بالعامل الممرض بحيث يمكن لبروتينه الشائك الارتباط بمستقبل ACE2 مما يسمح له بإصابة الخلية.
في الدراسة المنشورة في Nature Metabolism ، تم تحليل مستقبلات HDL-scavenger B من النوع 1 الذي يسهل دخول SARS-CoV-2.
وأشارت الدراسة إلى أن: "الفيروس المسؤول عن جائحة مرض فيروس كورونا المستمر، يصيب فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة الخلايا المضيفة من خلال ارتباط بروتين سبايك الفيروسي بمستقبلات سطح الخلية بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2).
كما أوضحت الدراسة، أن مستقبلات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) من النوع B 1 تسهل الدخول المعتمد على ACE2 لـ SARS-CoV-2.