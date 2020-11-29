لماذا يصاب بعض الأشخاص بـ كورونا أكثر من غيرهم ؟ .. دراسة تكشف السر

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تشير نتائج الدراسة إلى أولئك الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، والذين غالبًا ما يكون لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول ، وهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا COVID-19 الشديدة.





وجد الباحثون أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يلتصق بجزيئات الكوليسترول لأنها ترتبط بمستقبلات الخلايا العادية المعروفة باسم النوع ب 1.





هذا يعطي الفيروس موقعًا رئيسيًا للالتصاق بالعامل الممرض بحيث يمكن لبروتينه الشائك الارتباط بمستقبل ACE2 مما يسمح له بإصابة الخلية.