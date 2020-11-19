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مرأة

طرق صحية بديلة لخفض الكوليسترول تعرفي عليها

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
 قد تؤدي السمنة والتوتر أيضًا إلى زيادة فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم  إليك حقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول وعلاجات سريعة لخفض الكوليسترول فى الدم

حقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى  يضاعف الكوليسترول السيئ خطر الإصابة بأمراض القلب و يجب أن يتراوح الكوليسترول الحميد (HDL) بين 50-60 كما أن انخفاض الكوليسترول في الدم أمر سيئ بالنسبة للجسم يعلم الجميع أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر سيئ. 

يقترح الخبراء أن يكون إجمالي الكوليسترول لديك أقل من 200 ملج / ديسيلتر ، وهو معدل للبالغين. انخفاض الكوليسترول في الدم أقل من 160 ملج / ديسيلتر سيزيد من المخاطر الصحية بما في ذلك السرطان.

قد يعانى الأطفال أيضا من مشاكل الكوليسترول بسبب حالات مثل السمنة أو تاريخ عائلي من النوبات القلبية أو تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول في الدم

6 علاجات سريعه لخفض الكوليسترول بسرعة غير متوقع

بجانب الحقائق السابقة إليك  أشهر العلاجات المنزلية لإدارة مستويات الكوليسترول التى قدمها موقع "food.ndtv"

الثوم  ..

فعال في تقليل بقايا الكولسترول الضار  يمكن أن يؤدي استهلاك 1/2 إلى 1 فص ثوم يوميًا إلى تقليل مستوى الكوليسترول بنسبة تصل إلى 9٪. 




الشاي الأخضر ..

يحتوي  الشاي الأخضر على أعلى تركيز من مادة البوليفينول المرتبط ليس فقط بخفض بقايا وكوليسترول.

بذور الكزبرة..

تحتوي على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين أ وبيتا كاروتين، والأهم فيتامين سي.

على الجانب الآخر إليك بعض الطرق البديلة الصحية حول كيفية خفض مستويات الكوليسترول بسرعة وهى الاقلال من أكل اللحوم الحمراء بحيث لا يتخطى أكلها مرة أو مرتين أسبوعيا والامتناع عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون ز تناول زيت الزيتون والأفوكادو وهى الزيوت الوحيدة التى تخفض الكوليسترول الضار وترفع الكولسترول المفيد في الدم.

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