طرق صحية بديلة لخفض الكوليسترول تعرفي عليها

قد تؤدي السمنة والتوتر أيضًا إلى زيادة فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إليك حقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول وعلاجات سريعة لخفض الكوليسترول فى الدم





حقائق لا تعرفينها عن الكوليسترول

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يضاعف الكوليسترول السيئ خطر الإصابة بأمراض القلب و يجب أن يتراوح الكوليسترول الحميد (HDL) بين 50-60 كما أن انخفاض الكوليسترول في الدم أمر سيئ بالنسبة للجسم يعلم الجميع أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر سيئ.







يقترح الخبراء أن يكون إجمالي الكوليسترول لديك أقل من 200 ملج / ديسيلتر ، وهو معدل للبالغين. انخفاض الكوليسترول في الدم أقل من 160 ملج / ديسيلتر سيزيد من المخاطر الصحية بما في ذلك السرطان.



قد يعانى الأطفال أيضا من مشاكل الكوليسترول بسبب حالات مثل السمنة أو تاريخ عائلي من النوبات القلبية أو تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول في الدم



6 علاجات سريعه لخفض الكوليسترول بسرعة غير متوقع





بجانب الحقائق السابقة إليك أشهر العلاجات المنزلية لإدارة مستويات الكوليسترول التى قدمها موقع "food.ndtv"



