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هل يمكن لـ أيورفيدا المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول؟

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:43 ص
هل يمكن للايورفيدا
هل يمكن للايورفيدا المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول؟
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أسماء عبد الحفيظ

يعد ارتفاع الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لتصلب الشرايين، وهو تصلب الشرايين التاجية الناتج عن تراكم الترسبات، وقد تؤدي هذه الحالة إلى تقييد تدفق الدم وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويعاني أكثر من 95 مليون أمريكي من ارتفاع الكوليسترول - أو مستويات تزيد عن 200 مجم / ديسيلتر، و تؤثر العديد من العوامل ، بما في ذلك العوامل الوراثية والنظام الغذائي والتدخين ووزن الجسم ، على هذه المستويات.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يعتمدون على أدوية الكوليسترول مثل الستاتين ، فقد تكون مهتمًا أيضًا بالعلاجات البديلة ، مثل الطب الهندي القديم.

الأيورفيدا هي واحدة من أقدم الأنظمة الطبية في العالم. يستخدم النظام الغذائي والتعديلات السلوكية والمكملات وعلاجات إزالة السموم لتعزيز الصحة المثلى والوقاية من الأمراض. ومع ذلك ، غالبًا ما تتساءل الدراسات العلمية عن سلامتها وفعاليتها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

هل علاجات الأيورفيدا فعالة في خفض الكوليسترول؟

تشير الأبحاث إلى أن بعض مناهج طب الايورفيدا قد تكون مفيدة لخفض مستويات الكوليسترول.

النظام الغذائي ونمط الحياة
 تتضمن ممارسات الأيورفيدا لخفض الكوليسترول بعض التعديلات الغذائية ، مثل تناول كميات أقل من الدهون والسعرات الحرارية.

علاوة على ذلك ، تعزز الأنماط الغذائية للأيورفيدا الأطعمة الكاملة غير المصنعة - مع التركيز بشكل خاص على الأطعمة النباتية - وتحد من تناول الأطعمة المصنعة.

ويعد خفض السعرات الحرارية الزائدة واستبدال الأطعمة المصنعة بالأطعمة المغذية مثل تلك التي يتم الترويج لها في حمية الأيورفيدا من الطرق الفعالة لخفض مستويات الكوليسترول.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن الحد من التوتر ، والتمارين الرياضية ، وتقنيات اليقظة ، وعلاجات الأيورفيدا الأخرى مثل اليوجا ، وتمارين التنفس ، والعلاج الحراري قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار (السيئ).

العلاجات العشبية الايورفيدا للكوليسترول

تشير الأبحاث إلى أن الأعشاب الشائعة والخلطات العشبية المستخدمة في طب الأيورفيدا قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

في دراسة أجريت على 87 شخصًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم ، تناول 5 جرامات من مسحوق الأرجونا مرتين يوميًا لمدة 3 أسابيع ، يليه 500 مجم من arogyavardhini vati مرتين يوميًا لمدة 4 أسابيع ، مما أدى إلى انخفاض كبير في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (السيئ) مع رفع HDL (جيد) الكوليسترول.

 فقد فحصت الدراسات البشرية Mustadi Ghanavti ، وهو مزيج عشبي يحتوي على مكونات أيورفيدا مثل الكركم والبرباريس الهندي.

والجدير بالذكر أنه في دراسة استمرت 30 يومًا على 50 شخصًا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول ، فإن تناول 3 جرامات يوميًا من مستدي غنافي لم يخفض فقط الكوليسترول الكلي بنسبة 22.4٪ والكوليسترول الضار بنسبة 18.2٪ ، بل زاد أيضًا من الكوليسترول الحميد (الجيد) بنسبة 5.6٪ مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

أشواجاندا ( Withania somnifera ) هي عشب أيورفيدا آخر قد يكون له خصائص مخفضة للكوليسترول. وجدت دراسة استمرت 30 يومًا على 18 شخصًا أن تناول جرعات متفاوتة تصل إلى 1 جرام يوميًا أدى إلى انخفاض كبير في الكوليسترول الكلي مقارنة بخط الأساس.

وعلى الرغم من أن هذه النتائج واعدة ، إلا أن هناك حاجة لدراسات أكبر عالية الجودة.

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