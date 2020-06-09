مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من الشاى يخفض الكولسترول

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ارتفاع الكولسترول في الدم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من الشاى بدون مخاوف من الأضرار لخفض نسبة الكولسترول فى الجسم.





وكشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير ، عن فوائد لا تعد ولا تحصي لتناول الشاى، بالوانه، مما جعلنا نتوقف دقيقة حول فائدة الشاى فى خفض الكولسترول.





ووفقا لما نشره الموقع، ان الشاى لا يزال مهمًّا ومتفوقًا على بعض الأطعمة الأخرى، في ما يتعلق بالقدرة على خفض الكولسترول في الدم.



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واشار الموقع إلى أن الشاي - سواء الأسود او الأخضر – يتمتع بامتيازات أخرى كذلك، فهو يساعد في الحفاظ على صحة ضغط الدم وتقليل الالتهاب، وكذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.





ونصح مرضي الكولسترول بالحرص على تناول كوب من الشاى يوميا والابتعاد التام عن أنظمة الغذاء التى تسبب ارتفاع الكولسترول فى الدم.