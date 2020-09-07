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مرأة

نوع مهمل من البذور يحارب الكوليسترول ويحميك من الهشاشة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لبذور الريحان الصحتك فهو يحتوى على البروتين والدهون والألياف والكربوهيدرات والماء  فهي مصدر جيد للمعادن مثل المجنيسيوم والحديد والزنك والمنجنيز.

إليك أبرز فوائد بذور الريحان لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

-خفض مستويات الكوليسترول

يمكن أن يكون استهلاك بذور  الريحان مفيدًا لقلبك أيضًا. يمكن أن يساعد محتوى الألياف فيها في خفض الكوليسترول الضار LDL (الضار) وزيادة الكوليسترول HDL (الجيد). هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة العظام

يلعب المغنيسيوم الموجود في بذور الريحان دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام. لقد ثبت أن زيادة تناول المغنيسيوم يزيد من كثافة المعادن في العظام ويساعد على منع ظهور هشاشة العظام .

-يعالج نزلات البرد

يمكن أن يساعد وجود الزنك في بذور الريحان على تقوية جهاز المناعة وعلاج نزلات البرد.

-تحسين وظائف المخ

تحتوي بذور الريحان على المنجنيز ، وهو معدن أساسي ضروري لوظيفة الدماغ الصحية.

تساعد في الهضم

عندما تنقع بذور الريحان في الماء فإنها تنتفخ وتنتج كتلة هلامية  وقد ثبت أن هذه المادة الجيلاتينية ووجود الألياف الغذائية في بذور الريحان يساعدان في عملية الهضم

- يخفض ضغط الدم

بذور الريحان تعمل كمدر للبول ، فإنها يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق طرد الملح والماء الزائد من الجسم. تساعد مدرات البول أيضًا في استرخاء وتوسيع جدران الأوعية الدموية مما يسهل تدفق الدم من خلالها.

  تخفيف تقلصات المعدة

تتمتع بذور الريحان بخصائص مضادة للتشنج تعمل على إبطاء الحركات الطبيعية للأمعاء وهذا يساعد في تخفيف تقلصات المعدة.
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