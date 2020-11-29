بعد الاستخدام.. محاذير التعامل مع الكمامات لتحمى نفسك من فيروس كورونا

يوصي الخبراء الطبيون بغسل أقنعة الوجه القماشية بعد كل استخدام ويقول الخبراء إن أقنعة الوجه تساعد في منع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير حاجز لقطرات الجهاز التنفسي المحتوية على الفيروس ومع ذلك، قد يؤدي القناع الملوث أيضًا إلى انتشار المرض لذا يوصى بتنظيف الأقنعة بعد كل استخدام والتخلص من الأقنعة التي لا يمكن تنظيفها بشكل مثالي بعد الاستخدام.
هذه القطرات هي التي تنقل الفيروس من شخص لآخر، وفقًا للدكتور ستيف بيرجام، المدير الطبي للوقاية من العدوى في تحالف سياتل لرعاية السرطان.
إذا استنشق شخص قريب القطرات أو سقطت داخل فمه أو أنفه، فقد يصاب بعدوى فيروس كورونا .
إذا لمس شخص ما قناعًا ملوثًا ثم لمس فمه أو أنفه، فمن المحتمل أيضًا أن يصاب بعدوى لهذا السبب ، من المهم أن تكون الأقنعة موجودة نظيفة ومعقمة
إليك كيفية تطهير الأنواع الشائعة من الأقنعة بأمان لإعادة استخدامها أثناء الوباء، وكيفية التعامل مع الأقنعة الطبية التي لا يمكن تنظيفها بسهولة.
لغسل قناعك في الغسالة ، اغسل يديك أولًا. ثم قم بإزالة القناع ، مع الحرص على عدم لمس عينيك أو أنفك أو فمك ، كما تقول.
ضع القناع مباشرة في الغسالة واغسل يديك بعد ذلك مباشرة.
يوصي باستخدام منظف الغسيل المعتاد مع المبيض والماء الأكثر دفئًا الموصى به لهذا النوع من القماش.
بمجرد غسل القناع ، جففه على نار عالية حتى يجف تمامًا.
إذا كنت تخطط لغسل القناع يدويًا ، يقترح اتباع نفس الإجراء الخاص بغسل يديك قبل إزالة القناع.
لتطهير قناعك ، انقعيه في محلول مبيض يحتوي على 4 ملاعق صغيرة من المُبيض المنزلي لكل لتر من الماء لمدة 5 دقائق.
بعد نقع القناع ، اشطفيه جيدًا بالماء.
اترك القناع يجف في الهواء.
يقول جوف إنه من الأفضل تنظيف أقنعة الوجه القماشية بعد كل استخدام.
كيفية التعامل مع الأقنعة الطبية
يقول Kaiming Ye ، دكتوراه ، وأستاذ ورئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية ومدير مركز التصنيع الحيوي للطب التجديدي في جامعة Binghamton ، جامعة ولاية نيويورك ، أن أنواعًا معينة من الأقنعة ، مثل N95 والأقنعة الجراحية ، مصممة للاستخدام مرة واحدة.
بالنسبة للشخص العادي ، هذا يعني أنه يجب التخلص من الأقنعة في سلة المهملات بعد ارتدائها.
يقول يي إنه يمكن إعادة استخدامها في البيئات المهنية ، إذا تم تطهيرها بشكل صحيح.
على سبيل المثال ، كما يقول ، يمكن تطهير أقنعة N95 بواسطة إشعاع مبيد للجراثيم فوق البنفسجي أو فوق أكسيد الهيدروجين في طور البخار.
يلاحظ يي ، مع ذلك ، أنه لم يتم إجراء أي اختبارات على تطهير القناع الجراحي أو إعادة استخدامه ففي الحالات التي لا يمكنك فيها استبدال القناع بين كل استخدام ، يقترح Goff أن تقوم بفحص القناع عند خلعه.
إذا كان القناع متسخًا أو ممزقًا أو مشبعًا بالرطوبة ، يجب عليك التخلص منه.
إذا بدت نظيفة وسليمة ، فإنها توصي بتخزينها في كيس ورقي نظيف أو حاوية أخرى قابلة للتنفس بين الاستخدامات.
وفقا لموقع هيلث لاين تساعد أقنعة الوجه في الحد من انتشار COVID-19 لأنها توفر حاجزًا لقطرات الجهاز التنفسي التي تنطلق عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتحدثون.
هذه القطرات هي التي تنقل الفيروس من شخص لآخر، وفقًا للدكتور ستيف بيرجام، المدير الطبي للوقاية من العدوى في تحالف سياتل لرعاية السرطان.
إذا استنشق شخص قريب القطرات أو سقطت داخل فمه أو أنفه، فقد يصاب بعدوى فيروس كورونا .
إذا لمس شخص ما قناعًا ملوثًا ثم لمس فمه أو أنفه، فمن المحتمل أيضًا أن يصاب بعدوى لهذا السبب ، من المهم أن تكون الأقنعة موجودة نظيفة ومعقمة
إليك كيفية تطهير الأنواع الشائعة من الأقنعة بأمان لإعادة استخدامها أثناء الوباء، وكيفية التعامل مع الأقنعة الطبية التي لا يمكن تنظيفها بسهولة.
العناية المناسبة بأقنعة الوجه القماشية
وفقا لأخصائية الأمراض المعدية وأستاذ ممارسة الصيدلة في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو الأقنعة القماش والأوشحة، وربطات العنق هي جميع أنواع أقنعة الوجه التي يمكن تنظيفها ويعاد استخدامها.
لغسل قناعك في الغسالة ، اغسل يديك أولًا. ثم قم بإزالة القناع ، مع الحرص على عدم لمس عينيك أو أنفك أو فمك ، كما تقول.
ضع القناع مباشرة في الغسالة واغسل يديك بعد ذلك مباشرة.
يوصي باستخدام منظف الغسيل المعتاد مع المبيض والماء الأكثر دفئًا الموصى به لهذا النوع من القماش.
بمجرد غسل القناع ، جففه على نار عالية حتى يجف تمامًا.
إذا كنت تخطط لغسل القناع يدويًا ، يقترح اتباع نفس الإجراء الخاص بغسل يديك قبل إزالة القناع.
لتطهير قناعك ، انقعيه في محلول مبيض يحتوي على 4 ملاعق صغيرة من المُبيض المنزلي لكل لتر من الماء لمدة 5 دقائق.
بعد نقع القناع ، اشطفيه جيدًا بالماء.
اترك القناع يجف في الهواء.
يقول جوف إنه من الأفضل تنظيف أقنعة الوجه القماشية بعد كل استخدام.
كيفية التعامل مع الأقنعة الطبية
يقول Kaiming Ye ، دكتوراه ، وأستاذ ورئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية ومدير مركز التصنيع الحيوي للطب التجديدي في جامعة Binghamton ، جامعة ولاية نيويورك ، أن أنواعًا معينة من الأقنعة ، مثل N95 والأقنعة الجراحية ، مصممة للاستخدام مرة واحدة.
بالنسبة للشخص العادي ، هذا يعني أنه يجب التخلص من الأقنعة في سلة المهملات بعد ارتدائها.
يقول يي إنه يمكن إعادة استخدامها في البيئات المهنية ، إذا تم تطهيرها بشكل صحيح.
على سبيل المثال ، كما يقول ، يمكن تطهير أقنعة N95 بواسطة إشعاع مبيد للجراثيم فوق البنفسجي أو فوق أكسيد الهيدروجين في طور البخار.
يلاحظ يي ، مع ذلك ، أنه لم يتم إجراء أي اختبارات على تطهير القناع الجراحي أو إعادة استخدامه ففي الحالات التي لا يمكنك فيها استبدال القناع بين كل استخدام ، يقترح Goff أن تقوم بفحص القناع عند خلعه.
إذا كان القناع متسخًا أو ممزقًا أو مشبعًا بالرطوبة ، يجب عليك التخلص منه.
إذا بدت نظيفة وسليمة ، فإنها توصي بتخزينها في كيس ورقي نظيف أو حاوية أخرى قابلة للتنفس بين الاستخدامات.