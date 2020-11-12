حافظي على مستوى الكوليسترول بتناول هذا الطعام يوميا

يعد المشروم من الأطعمة التي تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية والمفيدة لصحتك.
ونقدم أبرز فوائد تناول المشروم وفقا لـ موقع بولد سكاي الهندي
1. يحسن صحة القلب
المشروم يحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة من خلال تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. تحتوي على ألياف غذائية قابلة للذوبان تعرف باسم بيتا جلوكان والتي ارتبطت بخفض الكوليسترول الضار LDL وخطر الاصابة بالنوبات القلبية.
2. يحسن صحة العظام
يحتوي المشروم على كميات جيدة من الكالسيوم وفيتامين د والنحاس والفوسفور الضرورية للحفاظ على قوة العظام. يلعب كل معدن دورًا حيويًا في صحة الهيكل العظمي ، ويعزز كثافة العظام عن طريق الحفاظ على عظامك من أن تصبح هشة.
يمكن أن يقلل استهلاك المشروم بانتظام من فرص الإصابة بهشاشة العظام وآلام المفاصل والاضطرابات الأخرى المتعلقة بتنكس العظام.
3. يقوي جهاز المناعة
Ergothioneine ، أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في المشروم فعاليته في القضاء على الجذور الحرة ، وبالتالي تقوية جهاز المناعة. يحتوي المشروم على السيلينيوم الذي يحارب العدوى ويمنع تكون الأورام.
4. يمنع مرض السكري
وفقًا للباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا ، فإن تناول المشروم يمكن أن يؤثر على الجلوكوز وينظم مستويات السكر في الدم. يعتبر مصدرًا رائعًا للبيتا جلوكان ، وهو ألياف غذائية قابلة للذوبان تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.
5. يساعد في إنقاص الوزن
المشروم يساعد في إنقاص الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية كذلك يزيد من الشبع ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول.