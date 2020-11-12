حافظي على مستوى الكوليسترول بتناول هذا الطعام يوميا

يعد المشروم من الأطعمة التي تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية والمفيدة لصحتك.





ونقدم أبرز فوائد تناول المشروم وفقا لـ موقع بولد سكاي الهندي

1. يحسن صحة القلب









2. يحسن صحة العظام

يمكن أن يقلل استهلاك المشروم بانتظام من فرص الإصابة بهشاشة العظام وآلام المفاصل والاضطرابات الأخرى المتعلقة بتنكس العظام.





3. يقوي جهاز المناعة

Ergothioneine ، أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في المشروم فعاليته في القضاء على الجذور الحرة ، وبالتالي تقوية جهاز المناعة. يحتوي المشروم على السيلينيوم الذي يحارب العدوى ويمنع تكون الأورام.





4. يمنع مرض السكري

وفقًا للباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا ، فإن تناول المشروم يمكن أن يؤثر على الجلوكوز وينظم مستويات السكر في الدم. يعتبر مصدرًا رائعًا للبيتا جلوكان ، وهو ألياف غذائية قابلة للذوبان تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.







5. يساعد في إنقاص الوزن