ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

يعد فطر " المشروم" من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات من الكالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم وزنك وحديد ومضاد اكسدة وفيتامين / هـ / ج / ب / د.





وفي هذا السياق قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوائد المشروم.





فوائد الفطر "المشروم"

- يحسن أداء الجهاز الهضمي

- يضبط ضغط الدم

- يقوي العظام

- يعزز المناعة

- يحافظ على صحة الأسنان واللثة

- يقي من السرطان

- يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم

- يحمي من الإصابة بمرض السكري

- يقي من الإصابة بفقر الدم