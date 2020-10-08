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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
رنا عصمت

يعد فطر " المشروم" من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات من الكالسيوم  وبوتاسيوم وصوديوم  وزنك وحديد ومضاد اكسدة وفيتامين / هـ / ج / ب / د. 


وفي هذا السياق قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوائد المشروم.


فوائد الفطر "المشروم"

- يحسن أداء الجهاز الهضمي

- يضبط ضغط الدم

- يقوي العظام

- يعزز المناعة

- يحافظ على صحة الأسنان واللثة

- يقي من السرطان

- يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم

- يحمي من الإصابة بمرض السكري

- يقي من الإصابة بفقر الدم

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