ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

يعد فطر " المشروم" من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات من الكالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم وزنك وحديد ومضاد اكسدة وفيتامين / هـ / ج / ب / د.
وفي هذا السياق قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوائد المشروم.
فوائد الفطر "المشروم"
- يحسن أداء الجهاز الهضمي
- يضبط ضغط الدم
- يقوي العظام
- يعزز المناعة
- يحافظ على صحة الأسنان واللثة
- يقي من السرطان
- يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم
- يحمي من الإصابة بمرض السكري
- يقي من الإصابة بفقر الدم