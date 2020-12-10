اقتحمت الريد كاربت.. قطة تثير الجدل في مهرجان القاهرة.. شاهد

وحرصت الفنانة جميلة عوض على التقاط عدد من الصور مع القطة التى اقتحمت المهرجان كما حرص الفنان تونى ماهر على تقليد بعض حركات القطة والتقط معها عددا من الصور.

ومر على مهرجان القاهرة السينمائي 8 أيام والذى يختتم فعالياته اليوم ويرأسه المنتج محمد حفظى حيث شهدت هذه الأيام عددا من الأزمات التي تحتاج لمراجعة، حتى يتم معالجتها عند تنظيم الدورة القادمة؛ لكى يركز الجمهور على إيجابيات المهرجان، ولا تعكر تلك الأزمات صفو هذا الحدث السينمائي العظيم، خاصة وأن حلها الإداري لا يصعب على إدارته.





ونرصد عبر السطور التالية، أبرز تلك الأزمات..





1- عدم وجود تذاكر لعدد كبير من أفلام مهرجان القاهرة السينمائي للصحفيين والإعلاميين، فحينما كانوا يذهبون لحجز الافلام المعروضه في اليوم الآخر عند فتح شباك التذاكر؛ يخبروهم أن الأفلام كلها محجوزة، ما اثار حيرتهم من حجزها قبل فتح الباب، وتساءلوا إلى من حجزت تلك التذاكر؟ ولا يزال هناك يوم آخر؟ علما انه لا يمكن حجز الافلام لأكثر من يوم واحد، والأكثر غرابة أن من دخل تلك الأفلام وجد أن هناك عددا كبيرا من الكراسي فارغة.





2- شهد اليوم الأول من المهرجان إقبالا كبيرا جدا من الجمهور، ولكن المفاجأة كانت في عدم جاهزية شبابيك التذاكر وحدوث عدد من الأعطال زادت في تكدس الجماهير ووقوفهم لفترة طويلة حتى يحصلوا على تذاكر أفلامهم.





3- تعجب الجمهور والصحفيون والإعلاميون، من عدم وجود تذاكر نهائيا لعروض سينما الغد منذ اليوم الأول، فحينما تذهب لشباك التذاكر يخبروك أن هذه الأفلام تحديدا غير متاحة طوال فترة المهرجان، وكان الجميع يتساءل لمن بيعت؟





4- عدد كبير من العروض والأفلام لم تبدأ في موعدها؛ وهو ما يجعل الجمهور منتظرا حتى تنتهى الفعالية المقامة أو الفيلم الذي يسبق ما يريدون دخوله، وهو ما أدى إلى طوابير كبيرة وتكدس لدخول الأفلام وهو ما يتعارض مع الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.





5- انتشر جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي قبل عرض فيلم "عنها" للمخرج إسلام العزازي والمشارك في المسابقة الدولية، وتواجدت بعض الشهادات التى تتهم مخرج العمل بالتحرش؛ وهو مادفع مهرجان القاهرة ليخرج في بيان يوضح فيه موقفه، ويؤكدوا من خلاله احترامهم الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش، وأكدوا أنه إذا تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.





6- فرض سرية تامة على جلسات أيام القاهرة السينمائي، وعلى الرغم أن تلك الجلسات كانت مخصصة لحاملي الكارنيهات الخاصة بالمهرجان، لكن لم يسمح لأحد من الصحفيين والإعلاميين بتغطيتها





7- صدّرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أزمة داخل عرض الفيلم المصري "عنها" المشارك بالمسابقة الدولية، وأصدرت تعليماتها بحجز أكثر من 19 صفا بالقاعة بمجموع أكثر من 100 مقعد، وعدم السماح لأى شخص بالجلوس فيها وهو ما أثار حفيظة الحضور.





8- عبرت الفنانة شهيرة عن غضبها من مهرجان القاهرة السينمائي، لتجاهل إدارته لـلفنان الراحل محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي، وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "هي ممكن فاتت عليهم لكن لا يستطيع أحد تجاهل محمود ياسين، الذي حمل السينما المصرية على أكتافه في السبعينيات والثمانينيات وقدم 180 فيلمًا في رصيده".





وأضافت: "أنا حزينة إن الميديا هي التي انتقدت الموقف وقالوا إن المهرجان في غيبوبة لأن مهرجان القاهرة السينمائي بالنسبة لنا عمر فغضبت لذلك، وأنا لم أتابع المهرجان وعرفت من منشورات جمهوره".





9- وحصل مشروع فيلم "الزقاق" إخراج باسل غندور، على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من باديا - بالم هيلز، كما حصل الفيلم نفسه على جائزة أخرى قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من نيو سينشري.



